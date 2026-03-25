Pudu Robotics stellt PUDU BG1 Series vor: Definition des KI-nativen Zeitalter der gewerblichen Reinigung

SHENZHEN, China, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Robotik, gab heute die Markteinführung der PUDU BG1 Series, der weltweit ersten KI-nativen Großraum-Scheuersaugroboter bekannt. Die BG1 Series stellt einen strategischen Sprung im Reinigungsportfolio von Pudu dar und definiert die zugrunde liegende Logik der gewerblichen Robotik grundlegend neu. Durch den Übergang von der traditionellen „Automatisierung" zu einer echten KI-nativen Architektur bietet die BG1 Series eine umfassende, intelligente Bodenpflege für weitläufige Umgebungen, darunter Einzelhandelskomplexe, Lagerhallen, Industrieanlagen und Logistikzentren.

Die Einführung der BG1 Series vervollständigt das Reinigungsportfolio von Pudu. Die BG1 Series ergänzt die PUDU CC1 Series und die PUDU MT1 Series und ermöglicht es Pudu, eine autonome Lösung für zehn Kernindustrien weltweit aus einer Hand zu liefern, die sämtliche Szenarien abdeckt.

KI-native Intelligenz: Von der passiven Ausführung zur proaktiven Entscheidungsfindung

Das Herzstück der BG1 Series ist ihre KI-native Architektur. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsrobotern, die voreingestellte Befehle im Modus der „passiven Ausführung" befolgen, wurde die BG1 Series von Grund auf so konzipiert, dass KI in den gesamten Zyklus der Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und Ausführung integriert ist.

Die Intelligenz wird von einer hochleistungsfähigen Plattform mit einer Dual-Chip-Architektur in Kombination mit einer KI-gestützten Prozessoreinheit unterstützt. Diese Hardwarebasis ermöglicht es dem Roboter, die Rechenleistungsgrenzen herkömmlicher Systeme zu überwinden und Reaktionen im Millisekundenbereich zu realisieren – etwa bei der Umfelderkennung, der Verschmutzungsanalyse und der Anpassung des Betriebs auf Grundlage umfangreicher Datenströme aus dem fusionierten 3D-Wahrnehmungssystem.

„AI Magic Cleaning": Das intelligente Betriebsgehirn

Das AI Magic Cleaning-System dient als „Gehirn" der BG1 Series und versetzt den Roboter von zeitgesteuerten Werkzeugmodus in einen proaktiven Betriebsmodus. Diese zentrale Intelligenz koordiniert drei Kernkompetenzen:

KI-gesteuerte Punktreinigung

Mit einem ultraweiten Sichtfeld und AI-Vision erkennt die BG1 Series Verschmutzungen in Echtzeit und bearbeitet sie gezielt. Dieser „See-and-Clean"-Ansatz sorgt dafür, dass stark frequentierte Umgebungen sauber bleiben, ohne dass ein vollständiger planmäßiger Zyklus abgewartet werden muss.

KI-gesteuertes Auto-Dosiersystem

Ausgestattet mit zwei unabhängigen 7-Liter-Tanks und einer Präzision im Milliliterbereich passt die BG1 Series das Chemikalienverhältnis automatisch an die Art und den Schweregrad der Verschmutzung an. Dadurch werden manuelle Dosierfehler vermieden und die langfristigen Kosten für Verbrauchsmaterialien erheblich reduziert.

KI-gesteuerter adaptiver Mechanismus

Das System ermöglicht die Erkennung von trockenen und nassen Verschmutzungen in Echtzeit. Wenn die BG1 Series verschüttete Flüssigkeiten erkennt, zieht sie die Kehrmodule sofort zurück, um ein Verteilen zu verhindern. Bei hartnäckigen Flecken erhöht sie automatisch den Bürstendruck, um eine fleckenfreie Reinigung in einem Durchgang zu gewährleisten.

Branchenneuheit: Ausziehbare Kantenreinigung

Als erste gewerbliche Reinigungslösung verfügt die BG1 Series über eine ausfahrbare Scheuerbürste. Dieser KI-integrierte adaptive Mechanismus ermöglicht es der Bürste, bündig an Wänden und Regalen zu reinigen, wodurch die „blinde Zone", die bei herkömmlichen großen Scheuerrobotern üblich ist, beseitigt und die Notwendigkeit einer manuellen Nachreinigung drastisch reduziert wird.

Integration von Kehren und Scheuern für doppelte Effizienz

Die BG1 Series verfügt über ein integriertes Kehr-Scheuersystem, das die Reinigungseffizienz grundlegend verbessert. Das vordere Kehrmodul sammelt trockene Verschmutzungen wie Staub und Papier, während das hintere Scheuermodul für die Tiefenreinigung sorgt. Dies ermöglicht die gleichzeitige Trocken- und Nassreinigung in einem einzigen Durchgang, wodurch redundante Arbeitsgänge vermieden werden.

Erweiterte 3D-Wahrnehmung für komplexe Umgebungen

Durch die Fusion von 3D-VSLAM und LiDAR gewährleistet die BG1 Series eine hochpräzise Kartierung und dynamische Hindernisvermeidung. Das System sorgt für eine stabile Positionierung auch unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. bei hohen Decken, in schwach beleuchteten Umgebungen oder in Bereichen mit starken Signalstörungen.

„One-Minute Maintenance": Maximierung der Betriebseffizienz

Um Stillstandszeiten zu minimieren, verfügt die BG1 Series über eine automatische Tellerbürstenbefestigung, die eine manuelle Positionierung und Einrichtung überflüssig macht. In Verbindung mit einem benutzerfreundlichen, werkzeuglosen Design für alle wichtigen Verbrauchsmaterialien kann die routinemäßige Wartung – einschließlich des Austauschs von Bürsten und Sauglippen – in weniger als einer Minute ohne spezielles technisches Know-how durchgeführt werden.

Verbesserte Mensch-Maschine-Interaktion

Die BG1 Series verfügt über einen innovativen Aufsitzmodus, der die Effizienz des Einsatzes in weitläufigen Anlagen erheblich verbessert. Bedienerinnen und Bediener können schnell auf manuelles Fahren umschalten, um eine schnelle Verlegung, eine schnelle Erstkartierung oder einen Notfalleinsatz durchzuführen. Die Sicherheit wird durch ein integriertes audiovisuelles Warnsystem gewährleistet, das mit dynamischer Beleuchtung und akustischen Hinweisen Personen auf beabsichtige Bewegungen der Maschine hinweist und so ein sicheres Miteinander zwischen Mensch und Roboter im öffentlichen Raum gewährleistet.

Unbemannter 24/7-Betrieb

Unterstützt durch eine All-in-One-Arbeitsstation, erreicht die BG1 Series völlig autonome Zyklen bei Wasseraustausch, Aufladung und Selbstreinigung. Dieser geschlossene Kreislauf stellt sicher, dass die Maschine rund um die Uhr einsatzbereit ist und eine wirklich unbemannte Lösung für intensive Reinigungsanforderungen bietet.

Globale Präsenz

Die PUDU BG1 Series wird im April dieses Jahres weltweit auf der MODEX 2026 (Atlanta, Halle A, Stand A5527) und der Interclean Amsterdam (Halle 7, Stand 320) vorgestellt. Besuchen Sie uns und entdecken Sie unsere KI-basierte Reinigungsmatrix und eine komplette Reihe autonomer Lösungen, die für die Zukunft der intelligenten Reinigung entwickelt wurden.

Die Entwicklung der BG1 Series basiert auf der langjährigen Erfahrung von Pudu Robotics in den Bereichen KI-Algorithmen, Robotersteuerung und Umgebungserkennung. Sie wurde auf der Grundlage von Erkenntnissen aus Millionen von Betriebsstunden unter realen Bedingungen entwickelt, die von der kompakten PUDU CC1 Series und der mittelgroßen PUDU MT1 Series weltweit gesammelt wurden. Die BG1 Series füllt nicht nur eine Lücke im Großraumsegment, sondern stellt einen Generationswechsel in der Reinigungstechnologie der Marke dar.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.pudurobotics.com/en/products/pudu-BG1 Seriess

Informationen zu Pudu Robotics

Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der gewerblichen Servicerobotik, hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch KI und Robotik die Arbeit zu erleichtern und das Leben zu verbessern. Die Vision ist der Aufbau einer globalen intelligenten Robotik-Infrastruktur, die 10 Milliarden Menschen weltweit dient.

Auf der Grundlage von drei Kerntechnologien – Mobilität, Manipulation und künstliche Intelligenz – hat Pudu Robotics als erstes Unternehmen der Branche eine „One Brain, Multiple Embodiments"-Architektur entwickelt und ein umfassendes Produktportfolio aufgebaut, das spezialisierte, halbhumanoide und humanoide Roboter umfasst.

Derzeit bietet Pudu vier zentrale Produktlinien an: Servicerobotik, gewerbliche Reinigung, industrielle Logistik sowie verkörperte KI. Die Lösungen des Unternehmens werden in vielen Branchen eingesetzt, z. B. im Einzelhandel, im Gastgewerbe, in Produktions- und Industrieanlagen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Immobilienbranche, im Gesundheitswesen, in der Unterhaltungs- und Sportbranche, im Bildungswesen und im öffentlichen Dienst.

Bis heute hat Pudu Robotics weltweit über 120.000 Einheiten ausgeliefert und ist in mehr als 80 Ländern und Regionen vertreten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2940830/PUDU_BG1_Series_AI_native_Large_Scrubber_dryer_Robots.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2492578/Pudu_Robotics_Logo.jpg