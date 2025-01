Quantinuum anuncia planos para construir um novo centro de P&D quântico no Novo México, ancorando a revolução tecnológica quântica do estado

A Quantinuum pretende estabelecer um centro de pesquisa e desenvolvimento de ponta no Novo México, um epicentro florescente para a inovação em tecnologia quântica

O centro proposto se concentrará em tecnologias fotônicas, que são essenciais para o avanço das tecnologias de computação quântica de íons aprisionados da Quantinuum

BROOMFIELD, Colorado, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, maior empresa de computação quântica integrada do mundo, anunciou hoje planos para abrir um novo local no Novo México. Este local antecipado apoiará os esforços colaborativos contínuos para avançar as tecnologias fotônicas fundamentais para promover o desenvolvimento de produtos da Quantinuum. A fotônica, a ciência e a tecnologia da luz, é essencial para o avanço das tecnologias de computação quântica de íons aprisionados da Quantinuum, que usam a luz para controlar e manipular qubits.

Quantinuum's trapped-ion quantum computer

O Novo México se estabeleceu como líder em ciências da informação quântica e no desenvolvimento de fotônica e outras tecnologias facilitadoras. Em julho de 2024, a Administração de Desenvolvimento Econômico do Departamento de Comércio dos EUA, como parte de seu programa Tech Hubs, designou oficialmente o Colorado, lar da sede da Quantinuum nos EUA, e o Novo México como principais centros de tecnologia da informação quântica.

"Estou muito feliz em receber a Quantinuum no Novo México, lançando um novo setor para o nosso estado que se sustenta em nossa orgulhosa base de inovação", disse a governadora do Novo México, Michelle Lujan Grisham. "Nenhum estado está mais bem posicionado para transformar o impulso do setor de computação quântica em grande crescimento econômico e empresarial, e a Quantinuum será uma parceira inovadora nesse trabalho. Juntos, alavancaremos os ativos do Novo México, incluindo o trabalho inovador que está sendo feito em nossos laboratórios nacionais e os melhores cientistas quânticos do país sendo educados em nossas universidades, para investir e expandir o setor de tecnologias quânticas do estado, criando oportunidades de carreira para os habitantes do Novo México e continuando a construir a tecnologia do futuro."

O Dr. Rajeeb Hazra, presidente e CEO da Quantinuum, disse: "Como líder estabelecido em computação quântica, a Quantinuum encontrou um parceiro ideal no Novo México. "O ecossistema de tecnologia dinâmico do estado e a força de trabalho altamente qualificada se alinham perfeitamente com nossos objetivos estratégicos."

A unidade da Quantinuum no Novo México , com inauguração prevista para o final deste ano, deve criar empregos bem remunerados e impulsionar o crescimento econômico. A Quantinuum tem uma longa história de colaboração com especialistas dos laboratórios nacionais do Novo México, como o Sandia National Laboratories e o Los Alamos National Laboratory, e universidades, como a Universidade do Novo México, na demonstração do desempenho do hardware de computação quântica de íons presos da empresa. Essas parcerias não apenas avançaram a exploração de aplicativos e casos de uso inovadores, mas também foram fundamentais no apoio ao desenvolvimento da força de trabalho, educação e vários outros esforços no estado e na região.

O desenvolvimento de tecnologias para computação quântica é fundamental para fortalecer a competitividade econômica e a segurança nacional dos EUA. O robusto ecossistema quântico em ascensão no Novo México—dos laboratórios nacionais às universidades e ao setor privado—ajudará a garantir que os Estados Unidos sejam líderes em computação quântica.

