Quantinuum annonce son intention de construire un nouveau centre de R&D quantique au Nouveau-Mexique, afin d'ancrer la révolution technologique quantique dans cet État

Quantinuum a l'intention d'établir un centre de recherche et de développement de pointe au Nouveau-Mexique, un épicentre de l'innovation dans le domaine de la technologie quantique en plein essor.

Le centre proposé sera axé sur les technologies photoniques, qui sont essentielles à l'avancement des technologies d'informatique quantique à ions piégés de Quantinuum.

BROOMFIELD, Colorado, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus grande société d'informatique quantique intégrée au monde, a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un nouveau site au Nouveau-Mexique. Ce site, attendu avec intérêt, contribuera aux efforts de collaboration en cours pour faire progresser les technologies photoniques essentielles au développement des produits de Quantinuum. La photonique, science et technologie de la lumière, est essentielle à l'avancement des technologies d'informatique quantique à ions piégés de Quantinuum, qui utilisent la lumière pour contrôler et manipuler les qubits.

Quantinuum's trapped-ion quantum computer

Le Nouveau-Mexique s'est imposé comme un leader dans les sciences de l'information quantique et le développement de la photonique et d'autres technologies génériques. En juillet 2024, l'administration du développement économique du ministère américain du commerce, dans le cadre de son programme Tech Hubs, a officiellement désigné le Colorado, où se trouve le siège américain de Quantinuum, et le Nouveau-Mexique comme des pôles de premier plan pour les technologies de l'information quantique.

« Je suis ravie d'accueillir Quantinuum au Nouveau-Mexique et de lancer une nouvelle industrie dans notre État, qui s'appuie sur notre fier socle d'innovation », a déclaré Michelle Lujan Grisham, gouverneur du Nouveau-Mexique. « Aucun État n'est mieux placé pour transformer l'élan de l'industrie de l'informatique quantique en une croissance économique et entrepreneuriale majeure, et Quantinuum sera un partenaire innovant dans cette entreprise. Ensemble, nous tirerons parti des atouts du Nouveau-Mexique, notamment des travaux pionniers réalisés dans nos laboratoires nationaux et des meilleurs scientifiques quantiques du pays formés dans nos universités, pour investir dans l'industrie des technologies quantiques de l'État et la développer, créant ainsi des possibilités de carrière pour les habitants du Nouveau-Mexique et continuant à construire la technologie du futur. »

Rajeeb Hazra, président-directeur général de Quantinuum, a déclaré : « En tant que leader établi de l'informatique quantique, Quantinuum a trouvé au Nouveau-Mexique un partenaire idéal. L'écosystème technologique dynamique de l'État et sa main-d'œuvre hautement qualifiée correspondent parfaitement à nos objectifs stratégiques. »

Le site de Quantinuum au Nouveau-Mexique, dont l'ouverture est prévue dans le courant de l'année, devrait créer des emplois bien rémunérés et stimuler la croissance économique. Quantinuum collabore depuis longtemps avec des experts des laboratoires nationaux du Nouveau-Mexique, tels que Sandia National Laboratories et Los Alamos National Laboratory, et des universités, telles que l'Université du Nouveau-Mexique, pour démontrer les performances du matériel de calcul quantique à ions piégés de l'entreprise. Ces partenariats ont non seulement fait progresser l'exploration d'applications et de cas d'utilisation innovants, mais ils ont également contribué à favoriser le développement de la main-d'œuvre, l'éducation et divers autres efforts dans l'État et la région.

Le développement de technologies pour l'informatique quantique est essentiel pour renforcer la compétitivité économique et la sécurité nationale des États-Unis. Le solide écosystème quantique qui se développe au Nouveau-Mexique - des laboratoires nationaux aux universités en passant par le secteur privé - aidera à faire en sorte que les États-Unis soient à la pointe de l'informatique quantique.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée d'informatique quantique au monde, est à l'origine de puissants ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec plus de 550 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution de l'informatique quantique sur tous les continents.

