Ratan Tata recebe o prestigiado prêmio humanitário KISS

BHUBANESWAR, Índia, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O renomado industrial e filantropo Ratan Tata, presidente emérito do Grupo Tata, foi homenageado com o prestigiado Prêmio Humanitário KISS 2021 na segunda-feira. A cerimônia de premiação foi realizada em sua residência em Mumbai, marcando um reconhecimento significativo de seu compromisso com o desenvolvimento social e liderança corporativa exemplar.

Mr. Ratan Naval Tata, Chairman Emeritus, Tata Sons, receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2021 from Prof. Achyuta Samanta, Founder, KIIT, KISS & KIMS, Bhubaneswar.

A cerimônia contou com a presença do presidente do Grupo Tata, N. Chandrasekaran, e do três vezes vencedor do Grammy, Ricky Kej, entre outros. O prêmio foi entregue pelo fundador do KIIT e KISS, Achyuta Samanta. Por motivos de saúde, Tata tem evitado aparições públicas, o que levou à organização privada da cerimônia em sua casa.

Ratan Tata, normalmente reticente em aceitar elogios, concordou em aceitar este prémio na sequência de um pedido pessoal de Achyuta Samanta, reconhecendo a importância da honra humanitária KISS. O prêmio foi anunciado em 2021, mas a Tata não pôde recebê-lo naquela época por causa da pandemia de COVID.

Ao aceitar, Tata expressou sua gratidão ao KISS e ao seu fundador. "Estou extremamente feliz em receber esta homenagem. Este é o momento mais significativo da minha vida", comentou.

"Ratan Tata é um nome reverenciado na Índia e é realmente uma boa pessoa. Poder homenageá-lo hoje com esse prêmio é um privilégio para nós", afirmou Samanta.

"O trabalho social e a liderança de Ratan Tata têm me influenciado desde a minha infância. Eu o respeitei e gostei dele desde muito jovem. Meu pai era funcionário da Tata Company. Desde então, respeito e gosto de Ratan Tata", afirmou. "Quando eu tinha apenas quatro anos, meu pai morreu em um acidente de trem."

Iniciado em 2008 por Achyuta Samanta, o Prêmio Humanitário KISS é a maior homenagem do KIIT e do KISS dedicada a reconhecer indivíduos e organizações que incorporam o espírito do trabalho humanitário em todo o mundo. Os vencedores anteriores deste prestigiado prêmio incluem um grupo diversificado de líderes globais, premiados com o Nobel e figuras notáveis de vários setores, demonstrando o amplo apelo e respeito internacional do prêmio. Na ocasião, cerca de 40 mil alunos do KISS desejaram a Ratan Tata uma vida saudável, longa e livre de doenças.

