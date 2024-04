Ratan Tata erhält den renommierten KISS Humanitarian Award

BHUBANESWAR, Indien, 23. April 2024 /PRNewswire/ -- Der renommierte Industrielle und Philanthrop Ratan Tata, emeritierter Vorsitzender der Tata Group, wurde am Montag mit dem angesehenen KISS Humanitarian Award 2021 ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in seiner Residenz in Mumbai statt und stellt eine bedeutende Anerkennung seines Engagements für die soziale Entwicklung und seine vorbildliche Unternehmensführung dar.

Mr. Ratan Naval Tata, Chairman Emeritus, Tata Sons, receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2021 from Prof. Achyuta Samanta, Founder, KIIT, KISS & KIMS, Bhubaneswar.

An der Zeremonie nahmen unter anderem der Vorsitzende der Tata-Gruppe, N. Chandrasekaran, und der dreifache Grammy-Preisträger Ricky Kej teil. Der Preis wurde von Achyuta Samanta, dem Gründer von KIIT und KISS, überreicht. Aus gesundheitlichen Gründen hat Tata öffentliche Auftritte vermieden, so dass die Zeremonie privat in seinem Haus stattfand.

Ratan Tata, der normalerweise zurückhaltend ist, wenn es darum geht, Auszeichnungen anzunehmen, erklärte sich auf persönliche Bitte von Achyuta Samanta bereit, diese Auszeichnung anzunehmen, da er die Bedeutung der humanitären Ehrung von KISS erkannt hatte. Der Preis wurde für 2021 angekündigt, aber Tata konnte die Auszeichnung damals wegen der COVID-Pandemie nicht entgegennehmen.

In seiner Dankesrede drückte Tata seine Dankbarkeit gegenüber KISS und seinem Gründer aus. "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Dies ist der wichtigste Moment in meinem Leben", sagte er.

"Ratan Tata ist ein verehrter Name in Indien, und er ist wirklich ein guter Mensch. Es ist ein Privileg für uns, ihn heute mit dieser Auszeichnung ehren zu können", sagte Samanta.

"Ratan Tatas soziale Arbeit und seine Führungsqualitäten haben mich seit meiner Kindheit beeinflusst. Ich habe ihn von klein auf respektiert und gemocht. Mein Vater war ein Angestellter der Firma Tata. Seitdem habe ich Ratan Tata respektiert und gemocht", erklärte er. "Als ich gerade vier Jahre alt war, starb mein Vater bei einem Zugunglück.

Der 2008 von Achyuta Samanta ins Leben gerufene KISS Humanitarian Award ist die höchste Auszeichnung von KIIT und KISS, mit der Einzelpersonen und Organisationen gewürdigt werden, die den Geist der humanitären Arbeit weltweit verkörpern. Zu den bisherigen Empfängern dieser prestigeträchtigen Auszeichnung gehören zahlreiche weltweit führende Persönlichkeiten, Nobelpreisträger und namhafte Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, was die große internationale Anziehungskraft und das Ansehen der Auszeichnung unterstreicht. Bei dieser Gelegenheit wünschten rund 40.000 Schüler von KISS Ratan Tata ein gesundes, langes und krankheitsfreies Leben.

