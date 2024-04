Ratan Tata recibe el prestigioso premio humanitario KISS

BHUBANESWAR, India, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- El renombrado industrial y filántropo Ratan Tata, presidente emérito del Grupo Tata, fue honrado con el prestigioso Premio Humanitario KISS 2021 el lunes. La ceremonia de entrega de premios se llevó a cabo en su residencia en Mumbai, marcando un reconocimiento significativo de su compromiso con el desarrollo social y el liderazgo corporativo ejemplar.

Mr. Ratan Naval Tata, Chairman Emeritus, Tata Sons, receiving the prestigious KISS Humanitarian Award 2021 from Prof. Achyuta Samanta, Founder, KIIT, KISS & KIMS, Bhubaneswar.

A la ceremonia asistieron el presidente de Tata Group, N. Chandrasekaran, y el tres veces ganador del premio Grammy, Ricky Kej, entre otros. El premio fue presentado por el fundador de KIIT y KISS, Achyuta Samanta. Debido a razones de salud, Tata ha estado evitando las apariciones públicas, lo que llevó a que la ceremonia se hiciera en su casa.

Ratan Tata, generalmente reticente a aceptar elogios, aceptó este premio tras una solicitud personal de Achyuta Samanta, reconociendo la importancia del honor humanitario de KISS. El premio se anunció en 2021, pero Tata no pudo recibirlo debido a la pandemia de COVID.

Al aceptar el premio, Tata expresó su gratitud hacia KISS y su fundador. "Estoy extremadamente feliz de recibir este honor. Este es el momento más significativo de mi vida", remarcó.

"Ratan Tata es un nombre venerado en la India, y es realmente una buena persona. Poder honrarlo hoy con este premio es un privilegio para nosotros", dijo Samanta.

"El trabajo social y el liderazgo de Ratan Tata ha sido una influencia para mi desde mi infancia. Lo he respetado y me ha agradado desde muy joven. Mi padre era empleado de Tata Company. Desde entonces, he respetado y me ha agradado Ratan Tata", afirmó. "Cuando tenía solo cuatro años, mi padre murió en un accidente de tren".

Iniciado en 2008 por Achyuta Samanta, el Premio Humanitario KISS es el más alto honor de KIIT y KISS dedicado a reconocer a individuos y organizaciones que encarnan el espíritu del trabajo humanitario en todo el mundo. Los ganadores anteriores de este prestigioso premio incluyen un grupo diverso de líderes mundiales, premios Nobel y figuras notables de diversos sectores, lo que demuestra el amplio atractivo y respeto internacional del premio. Con ocasión del evento, alrededor de 40.000 estudiantes de KISS desearon a Ratan Tata una vida sana, larga y libre de enfermedades.

