Ratan Tata reçoit le prestigieux Prix humanitaire KISS

BHUBANESWAR, Inde, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le célèbre industriel et philanthrope Ratan Tata, président émérite du groupe Tata, a reçu lundi le prestigieux Prix humanitaire KISS 2021. La cérémonie de remise du prix s'est tenue dans sa résidence de Mumbai, marquant une reconnaissance importante de son engagement en faveur du développement social et de son leadership exemplaire au sein de l'entreprise.

Le président du groupe Tata, N. Chandrasekaran, et Ricky Kej, lauréat de trois Grammy Awards, ont assisté à la cérémonie. Le prix a été remis par le fondateur du KIIT et du KISS, Achyuta Samanta. Pour des raisons de santé, M. Tata évite les apparitions publiques ; c'est pourquoi la cérémonie a été organisée en privé à son domicile.

Ratan Tata, habituellement réticent à accepter des récompenses, a accepté ce prix à la suite d'une demande personnelle d'Achyuta Samanta, reconnaissant l'importance de la distinction humanitaire du KISS. Le prix a été annoncé en 2021, mais M. Tata n'a pas pu le recevoir en raison de la pandémie de COVID.

Dans son discours d'acceptation, M. Tata a exprimé sa gratitude envers le KISS et son fondateur. « Je suis extrêmement heureux de recevoir cette distinction. C'est le moment le plus important de ma vie », a-t-il fait remarquer.

« Ratan Tata est un nom vénéré en Inde, et c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est un privilège pour nous de pouvoir le récompenser aujourd'hui en lui remettant ce prix, a déclaré M. Samanta.

Le travail social et le leadership de Ratan Tata m'influencent depuis mon enfance. Je le respecte et je l'aime depuis mon plus jeune âge. Mon père était employé de la société Tata. Depuis lors, je respecte et j'apprécie Ratan Tata, a-t-il déclaré. Quand j'avais quatre ans, mon père est décédé dans un accident de train. »

Créé en 2008 par Achyuta Samanta, le prix humanitaire KISS est la plus haute distinction décernée par le KIIT et le KISS. Il vise à récompenser les personnes et les organisations qui incarnent l'esprit du travail humanitaire dans le monde entier. Parmi les précédents lauréats de ce prestigieux prix, on trouve un groupe diversifié de dirigeants mondiaux, des lauréats du prix Nobel et des personnalités de divers secteurs, qui témoignent de l'attrait et du respect que suscite ce prix au niveau international. À cette occasion, quelque 40 000 étudiants du KISS ont souhaité à Ratan Tata une longue vie et une excellente santé.

