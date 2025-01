REALTY ONE GROUP CHEGA AOS PAÍSES CARIBENHOS DE BONAIRE E CURAÇAO

Os dois países insulares são os números 23 e 24 a se juntarem à UNBrokerage

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 5 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Realty ONE Group International, uma marca moderna e orientada por propósito, e uma das franquias de crescimento mais rápido do mundo, está adicionando dois países caribenhos, Bonaire e Curaçao, à sua rede global, que agora abrange os EUA e 24 países.

Greg Bardell, que está na Realty ONE Group há uma década e é o Diretor Regional dos estados do Meio-Atlântico, detém a Franquia Master para o Caribe e está entusiasmado com a abertura de novas unidades nas duas ilhas holandesas.

"Greg tem sido um verdadeiro embaixador da marca desde o PRIMEIRO minuto e sua liderança continua a ajudar a promover nosso crescimento internacional", disse Kuba Jewgieniew , CEO e fundador da Realty ONE Group International. "Ele compartilha nossa visão de expansão estratégica e proposital e tem uma verdadeira paixão por ajudar os profissionais do setor imobiliário a alcançar o sucesso de forma mais rápida."

Bardell está no setor imobiliário desde 1990 e foi o REALTOR® do Ano da Lancaster County Association of REALTORS® em 2022, o mesmo ano em que atuou como Presidente da Associação. Além de suas responsabilidades de Diretor Regional, Bardell ainda é proprietário e administra a Realty ONE Group Unlimited em Lancaster, na Pensilvânia.

"A abertura de escritórios em Curaçao e Bonaire completou o desenvolvimento das ilhas ABC holandesas, um destino popular, principalmente para os americanos," disse Bardell, observando que já têm um escritório aberto em Aruba. "Trabalharemos de modo estratégico para abrir unidades até o próximo verão e estamos ansiosos para que clientes e corretores de imóveis conheçam a Realty ONE Group."

A Realty ONE Group International conquistou o primeiro lugar em franquias imobiliárias pelo terceiro ano consecutivo na lista altamente competitiva de 2024 da Entrepreneur, Franchise 500®. A única marca de estilo de vida moderno no setor agora conta com mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 450 unidades em 49 estados dos EUA, Washington D.C. e em 24 outros países e territórios.

Saiba mais em www.OwnAOne.com .

Sobre a Realty ONE Group International

A Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderno com crescimento mais rápido, orientada por propósitos no mercado imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, uma vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 450 unidades em 24 países e territórios, devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviços completos, COOLTURE dinâmica, coaching empresarial superior por meio da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia própria, zONE. A Realty ONE Group International foi eleita a marca imobiliária número UM pela Revista Entrepreneur por três anos consecutivos e continua crescendo, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com .

