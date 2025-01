REALTY ONE GROUP ERSCHLIESST DIE KARIBISCHEN LÄNDER BONAIRE UND CURACAO

Die beiden Inselstaaten sind die Nummern 23 und 24, die der UNBrokerage beitreten

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 4. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, erweitert sein globales Netzwerk, das sich nun über die USA und 24 Länder erstreckt, um zwei karibische Inselstaaten, Bonaire und Curacao.

Greg Bardell, der seit einem Jahrzehnt bei der Realty ONE Group tätig ist und als Regionaldirektor für die mittelatlantischen Staaten zuständig ist, hält das Master-Franchise für die Karibik und freut sich auf die Eröffnung neuer Standorte auf den beiden niederländischen Inseln.

„Greg ist seit der ersten Minute von ONE ein echter Markenbotschafter, und seine Führung trägt weiterhin dazu bei, unser internationales Wachstum voranzutreiben," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group International. „Er teilt unsere Vision einer strategischen und zielgerichteten Expansion und hat eine echte Leidenschaft dafür, Immobilienprofis dabei zu helfen, schneller erfolgreich zu sein."

Bardell ist seit 1990 in der Immobilienbranche tätig und war 2022 REALTOR(R) of the Year für die Lancaster County Association of REALTORS(R), im selben Jahr war er auch Präsident der Vereinigung. Neben seinen Aufgaben als Regionaldirektor besitzt und betreibt Bardell noch immer die Realty ONE Group Unlimited in Lancaster, PA.

„Die Eröffnung von Büros in Curacao und Bonaire vervollständigt die Entwicklung der niederländischen ABC-Inseln, einem beliebten Reiseziel, vor allem für Amerikaner," sagte Bardell und bemerkte, dass sie bereits ein Büro in Aruba eröffnet haben. „Wir arbeiten strategisch daran, bis zum nächsten Sommer weitere Standorte zu eröffnen und können es kaum erwarten, dass Kunden und Immobilienmakler die Realty ONE Group kennenlernen."

Die Realty ONE Group International wurde zum dritten Mal in Folge auf der Entrepreneur's hart umkämpften 2024 Franchise 500®Liste als Nummer 1 der Immobilien-Franchisegeber ausgezeichnet. Die einzige moderne Lifestyle-Marke der Branche zählt heute mehr als 20.000 Immobilienexperten an über 450 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 24 weiteren Ländern und Territorien.

