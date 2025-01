Realty ONE Group進軍博內爾和庫拉索兩個加勒比海島國

該兩個島國分別是加入UNBrokerage的第23和第24個成員

加州拉古納尼古埃爾2025年1月5日 /美通社/ -- 作為一個現代化、以使命為驅動的生活風格品牌,並且是全球增長最快的特許經營商之一,Realty ONE Group International準備將兩個加勒比海島國——博內爾(Bonaire)和庫拉索(Curacao)——納入其全球網絡,該網絡目前已覆蓋美國及24個國家/地區。

Greg Bardell已在Realty ONE Group工作十年,並擔任中大西洋地區總監,他擁有加勒比地區的主特許經營權(Master Franchise)。他對於在這兩個荷屬島嶼開設新據點感到無比興奮。

「自從一開始,Greg就一直是我們品牌的真正大使,他的領導力繼續推動我們品牌的國際增長,」Realty ONE Group International行政總裁兼創辦人Kuba Jewgieniew表示。「他與我們共享策略性及目標明確的擴展願景,並對幫助房地產專業人士更快實現更大成功充滿熱情。」

Bardell自1990年以來一直從事房地產行業,並於2022年榮獲蘭卡斯特縣房地產經紀人協會(Lancaster County Association of REALTORS®)的「年度房地產經紀人」(REALTOR® of the Year)稱號,同年他也擔任了該協會的會長。除了擔任區域總監外,Bardell仍擁有並經營位於美國賓夕法尼亞州蘭卡斯特的Realty ONE Group Unlimited。

Bardell表示:「在庫拉索(Curacao)和博內爾(Bonaire)開設辦公室,完成『荷屬ABC島嶼』的發展,這是個熱門的旅遊目的地,特別受到美國人喜愛。」他還指出,他們在阿魯巴(Aruba)已經開設了辦公室。「我們將積極規劃,力爭在明年夏天前開設更多據點,並期待客戶和房地產經紀人親身體驗Realty ONE Group。」

在《企業家》 競爭激烈的2024年Franchise 500®榜單中,Realty ONE Group International連續第三年蟬聯地產特許經銷商第1名。這業內唯一的現代生活方式品牌,目前在美國49個州份、首都華盛頓特區和另外24個國家和地區逾450個地點,擁有超過20000名房地產專業人員。

詳情請瀏覽www.OwnAOne.com。

Realty ONE Group International簡介

Realty ONE Group International是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一,其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 —— 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的COOLTURE、透過ONE University提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術zONE,此機構已迅速增長至20000多名房地產專業人士,覆蓋24個國家和地區共450多個地點。Realty ONE Group International連續三年獲《企業家》雜誌(Entrepreneur Magazine)評為第一大房地產品牌,並繼續蓬勃發展,不僅為其客戶,更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊,請瀏覽www.RealtyONEGroup.com。

