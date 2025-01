Realty ONE Group se lanza a los países caribeños de Bonaire y Curacao

Los dos países insulares son los números 23 y 24 en unirse a UNBrokerage

LAGUNA NIGUEL, Calif., 5 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, está agregando dos países insulares del Caribe, Bonaire y Curacao, a su red global que ahora se extiende por EE.UU. y 24 países.

Greg Bardell, que ha trabajado con Realty ONE Group durante una década y es el director regional para los estados del Atlántico Medio, posee la Franquicia Maestra para el Caribe y está entusiasmado por abrir nuevas sucursales en las dos islas holandesas.

"Greg ha sido un verdadero embajador de la marca desde el primer momento y su liderazgo continúa ayudando a impulsar nuestro crecimiento internacional," dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Él comparte nuestra visión de expansión estratégica y con propósito y tiene una verdadera pasión por ayudar a los profesionales del sector inmobiliario a lograr un mayor éxito más rápido".

Bardell se dedica al sector inmobiliario desde 1990 y fue REALTOR(R) del año de la Lancaster County Association of REALTORS(R) en 2022, el mismo año en que se desempeñó como presidente de la asociación. Además de sus responsabilidades como director regional, Bardell todavía posee y opera Realty ONE Group Unlimited en Lancaster, PA.

"La apertura de oficinas en Curacao y Bonaire completó el desarrollo de las islas ABC holandesas, un destino popular, especialmente para los estadounidenses", dijo Bardell, señalando que ya tienen una oficina abierta en Aruba. "Trabajaremos estratégicamente para abrir sucursales el próximo verano y estamos ansiosos por que los clientes y los agentes inmobiliarios experimenten Realty ONE Group".

Realty ONE Group International ocupó el puesto número 1 entre los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la muy competitiva lista Franchise 500® 2024 de Entrepreneur. La única marca de estilo de vida moderno en la industria ahora cuenta con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 49 estados de EE.UU., Washington D.C. y 24 países y territorios más.

Más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida modernas y con un propósito de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida cada vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 24 países y territorios debido a su modelo comercial comprobado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, asesoramiento empresarial superior a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por Entrepreneur Magazine durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

