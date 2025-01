LE GROUPE REALTY ONE SE LANCE DANS LES PAYS CARIBÉENS DE BONAIRE ET CURACAO

Les deux pays insulaires sont les numéros 23 et 24 à rejoindre l'UNBrokerage

LAGUNA NIGUEL, Calif., 3 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne et orientée vers un but précis et l'un des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, ajoute deux pays des Caraïbes, Bonaire et Curaçao, à son réseau mondial qui s'étend maintenant à travers les États-Unis et 24 pays.

Greg Bardell, qui travaille pour Realty ONE Group depuis dix ans et qui est le directeur régional pour les États du centre du littoral atlantique, détient la franchise principale pour les Caraïbes et se réjouit d'ouvrir de nouvelles succursales dans les deux îles néerlandaises.

« Greg a été un véritable ambassadeur de la marque depuis minute ONE et son leadership continue d'aider à alimenter notre croissance internationale, » a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. « Il partage notre vision d'une expansion stratégique et ciblée et il a une véritable passion pour aider les professionnels de l'immobilier à réussir plus rapidement. »

Bardell travaille dans l'immobilier depuis 1990 et a été nommé REALTOR(R) de l'année pour la Lancaster County Association of REALTORS(R) en 2022, la même année où il a été président de l'association. Outre ses responsabilités de directeur régional, M. Bardell est toujours propriétaire et exploitant de Realty ONE Group Unlimited à Lancaster, en Pennsylvanie.

« L'ouverture de bureaux à Curaçao et Bonaire a complété le développement des îles néerlandaises ABC, une destination populaire, en particulier pour les Américains, » a déclaré Bardell, notant qu'ils ont déjà un bureau ouvert à Aruba. « Nous travaillerons stratégiquement pour ouvrir des bureaux d'ici l'été prochain et nous avons hâte que les clients et les agents immobiliers fassent l'expérience de Realty ONE Group. »

Realty ONE Group International a obtenu la première place des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste très compétitive 2024 Franchise 500®d'Entrepreneur. La seule marque de style de vie moderne du secteur compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 agences réparties dans 49 États américains, Washington D.C. et 24 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques les plus dynamiques, modernes et axées sur le style de vie dans le domaine de l'immobilier, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites répartis dans 24 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été désigné comme la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue d'aller de l'avant, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

