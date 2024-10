REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ABRE NO MÉXICO

A UNBrokerage celebra o Mês Nacional da Herança Hispânica

enquanto anuncia a nova propriedade na Península de Yucatán, no México

LAGUNA NIGUEL, Calif., 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ --O Realty ONE Group International, uma marca moderna de estilo de vida e orientada por objetivos e UMA das franqueadoras de crescimento mais rápido do mundo, está abrindo no México com um novo proprietário de franquia experiente e ambicioso que está animado para trazer a popular marca para a Península de Yucatán.

Os mais de 20 anos de trabalho de Marco Fernandez em estratégias comerciais e investimentos imobiliários, bem como sua paixão por ajudar os profissionais do setor imobiliário no México a alcançar maior sucesso mais rapidamente, fazem dele o parceiro perfeito para o franqueador global.

"Estamos entusiasmados por abrir no México e Marco é a pessoa certa no momento certo", disse Kuba Jewgieniew , CEO e fundador do Realty ONE Group International. "Ele certamente aproveitará nosso impulso global porque tem o mesmo coração e amor pelos profissionais do setor imobiliário que é a base da nossa marca."

Fernandez planeja abrir escritórios nos três estados mexicanos de Yucatán, Campeche e Quintana Roo.

"Estou muito feliz por trazer um nome confiável para o mercado e me dedico a promover relacionamentos fortes com agentes e clientes", disse Fernandez. "O Realty ONE Group é a marca e o modelo de negócios perfeitos, por isso estou aproveitando esta oportunidade para oferecer soluções personalizadas para agentes no México e serviços imobiliários completos para seus clientes."

A UNBrokerage, como é conhecida no setor imobiliário, acabou de ultrapassar 20.000 profissionais imobiliários em todo o mundo, à medida que a popularidade da marca continua a aumentar devido ao seu modelo de comissão de 100% e à oferta diversificada de coaching de negócios, suporte, ferramentas e marketing.

O Realty ONE Group International conquistou o primeiro lugar em franquias imobiliárias pelo terceiro ano consecutivo na lista altamente competitiva 2024 Franchise 500® da Entrepreneur. A única marca moderna de estilo de vida na indústria agora tem mais de 20.000 profissionais imobiliários em mais de 450 locais em 49 estados dos EUA, Washington DC e mais 21 países e territórios.

Saiba mais em www.OwnAOne.com .

Sobre o Realty ONE Group International

O Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida com mais rápido crescimento, moderna e orientada por propósitos no setor imobiliário, cujo ÚNICO propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, uma vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 20.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 450 localidades em 21 países e territórios devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviço completo, COOLTURE dinâmico, coaching de negócios superior através de UMA universidade, suporte excepcional e sua tecnologia proprietária, zone. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela Entrepreneur Magazine por três anos consecutivos e continua a crescer, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group