REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL ABRE EN MÉXICO

El UNBrokerage celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana

a la vez que anuncia una nueva propiedad en la península de Yucatán, en México

LAGUNA NIGUEL, Calif., 1 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, abrirá sus puertas en México con un experimentado y ambicioso nuevo propietario de franquicia, a quien le entusiasma llevar la popular marca a la península de Yucatán.

Los más de 20 años de trabajo de Marco Fernández en estrategias comerciales e inversiones inmobiliarias, así como su pasión por ayudar a los profesionales de bienes raíces en México a alcanzar con más rapidez un mayor éxito, lo convierten en el socio perfecto para el franquiciador global.

"Nos entusiasma la apertura en México, y Marco es la persona adecuada en el momento adecuado", expresó Kuba Jewgieniew , director general y fundador de Realty ONE Group International. "Aprovechará absolutamente nuestro impulso global porque siente el mismo aprecio y amor por los profesionales del ámbito inmobiliario, que es la base de nuestra marca".

Fernández planea abrir oficinas en tres de los estados mexicanos: Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

"Me complace traer al mercado un nombre de confianza, y me dedico a promover relaciones sólidas con agentes y clientes por igual", expresó Fernández. "Realty ONE Group es la marca y el modelo de negocio perfecto, por lo que aprovecho esta oportunidad para ofrecer soluciones personalizadas a los agentes en México y servicios inmobiliarios integrales a sus clientes".

El UNBrokerage, como se le conoce en el sector inmobiliario, acaba de superar los 20.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo a medida que la popularidad de la marca continúa aumentando debido a su modelo de comisión del 100 % y a su oferta integral de orientación empresarial, soporte, herramientas y marketing.

Realty ONE Group International se adjudicó el puesto número 1 para los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la lista altamente competitiva de 2024 Franchise 500® de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida en la industria ahora tiene más de 20.000 profesionales de bienes raíces en más de 450 ubicaciones en 49 estados de EE. UU., Washington DC, y otros 21 países y territorios.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, moderna y orientada a un propósito en el sector inmobiliario, cuya ÚNICA finalidad es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 21 países y territorios debido a su modelo de negocio probado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, orientación empresarial superior a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y sigue creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para más información, visite www.RealtyONEGroup.com .

