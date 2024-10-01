Realty ONE Group International 正式進駐墨西哥

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Realty ONE Group

02 10月, 2024, 03:04 CST

The UNBrokerage 在國家西班牙裔文化遺產月
期間，宣佈於墨西哥尤卡坦半島開設新辦事處

加州拉古納尼格爾2024年10月2日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一個現代化、目標導向的生活品牌，亦是全球發展最快的特許經營商之一，現正進駐墨西哥，並由一位經驗豐富、雄心勃勃的新特許經營商掌舵，他熱切期待將這個備受歡迎的品牌帶到尤卡坦半島。

Marco Fernandez 在商業策略和房地產投資方面擁有超過 20 年的經驗，加上他熱衷於協助墨西哥的房地產專業人士更快取得更大成就，這使他成為這家全球特許經營商的理想合作夥伴。

我們一直渴望在墨西哥開設辦事處，而 Marco 正是我們的不二之選，」Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示「他絕對能夠延續我們的全球發展動力，因為他與我們品牌的核心價值觀一致，同樣重視房地產專業人士。」

Fernandez 計劃在墨西哥的尤卡坦州、坎佩切州和金塔納羅奧州開設辦事處。

我很高興將一個值得信賴的品牌引入當地市場，並致力於與地產代理和客戶建立穩固的關係，」Fernandez 表示，「Realty ONE Group 擁有一個完美的品牌和商業模式，我會把握這個機會，為墨西哥的地產代理提供度身訂造的解決方案，並為客戶提供全面的房地產服務。」

The UNBrokerage 在地產業界廣為人知、因其 100% 佣金模式以及全面的業務指導、支援、工具和營銷服務，品牌的受歡迎程度持續飆升，而其全球房地產專業人士剛超過 20,000 人。

《企業家》 競爭激烈的 2024 年 Franchise 500®榜單中，Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這業內唯一的現代生活方式品牌，目前在美國 49 個州份、華盛頓特區和另外 21 個國家和地區的 450 多個地點，擁有超過 20,000 名房地產專業人員。

更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com

Realty ONE Group International 簡介

Realty ONE Group International 是地產領域發展最快、現代、以目標為導向的生活方式品牌之一，其唯一目標是打開全球大門——一個家、一個夢想、一次生活。憑藉行之有效的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、充滿活力的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越業務指導、出色的支援及其專有技術 zONE，此機構已迅速增長至 20,000 多名房地產專業人士，覆蓋 21 個國家和地區共 450 多個地點。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌 (Entrepreneur Magazine) 評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com

SOURCE Realty ONE Group

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