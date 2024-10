Realty ONE Group International abre en México

UNBrokerage celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana al tiempo que anuncia un nuevo propietario en la península de Yucatán, México

LAGUNA NIGUEL, California, 1 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, abre en México con un nuevo propietario de franquicia experimentado y ambicioso que está emocionado de traer la popular marca a la Península de Yucatán.

Los más de 20 años de trabajo de Marco Fernández en estrategias comerciales e inversiones inmobiliarias, así como su pasión por ayudar a los profesionales inmobiliarios en México a lograr un mayor éxito más rápido, lo convierten en el socio perfecto para el franquiciador global.

"Nos ha entusiasmado abrir en México y Marco es la persona adecuada en el momento adecuado", afirmó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group International. "Sin duda, él contribuirá a nuestro impulso global porque tiene el mismo corazón y amor por los profesionales inmobiliarios que son la base de nuestra marca".

Fernández planea abrir oficinas en los tres estados de México: Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

"Estoy encantado de traer un nombre de confianza al mercado y estoy dedicado a fomentar relaciones sólidas tanto con los agentes como con los clientes", destacó Fernández. "Realty ONE Group es la marca y el modelo de negocio perfectos, por lo que estoy aprovechando esta oportunidad para ofrecer soluciones personalizadas a los agentes en México y servicios inmobiliarios integrales a sus clientes".

UNBrokerage, como se le conoce en el sector inmobiliario, acaba de superar los 20.000 profesionales inmobiliarios en todo el mundo mientras la popularidad de la marca continúa aumentando debido a su modelo de comisión del 100% y su oferta integral de asesoramiento empresarial, soporte, herramientas y marketing.

Realty ONE Group International ocupó el puesto número 1 entre los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la muy competitiva lista Franchise 500® 2024 de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida de la industria ahora cuenta con más de 20.000 profesionales inmobiliarios en más de 450 ubicaciones en 49 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y 21 países y territorios más.

Aprenda más en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de bienes raíces modernas, con un estilo de vida impulsado por un propósito y de más rápido crecimiento, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente hasta contar con más de 20.000 profesionales de bienes raíces en más de 450 ubicaciones en 21 países y territorios debido a su modelo comercial comprobado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, asesoramiento empresarial superior a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca de bienes raíces NÚMERO UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales de bienes raíces y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

