REALTY ONE GROUP INTERNATIONAL OUVRE UN BUREAU AU MEXIQUE

The UNBrokerage célèbre le mois du patrimoine hispanique national

tout en annonçant l'arrivée d'un nouveau propriétaire dans la péninsule du Yucatan, au Mexique.

LAGUNA NIGUEL, Californie, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, une marque de style de vie moderne, axée sur l'objectif et l'UN des franchiseurs à la croissance la plus rapide au monde, s'ouvre au Mexique avec un nouveau propriétaire de franchise expérimenté et ambitieux qui est impatient d'apporter la marque populaire à la péninsule du Yucatan.

Les plus de 20 ans d'expérience de Marco Fernandez dans le domaine des stratégies commerciales et des investissements immobiliers, ainsi que sa passion pour aider les professionnels de l'immobilier au Mexique à réussir plus rapidement, font de lui le partenaire idéal pour le franchiseur mondial.

"Nous étions impatients d'ouvrir au Mexique et Marco est la bonne personne au bon moment," a déclaré Kuba Jewgieniew, PDG et fondateur de Realty ONE Group International. "Il ne manquera pas de tirer parti de notre dynamique mondiale, car il a le même cœur et le même amour pour les professionnels de l'immobilier que ceux qui sont à la base de notre marque".

Fernandez prévoit d'ouvrir des bureaux dans les trois États mexicains du Yucatan, de Campeche et de Quintana Roo.

"Je suis ravi d'apporter un nom de confiance sur le marché et je m'engage à favoriser des relations solides avec les agents et les clients," a déclaré Fernandez. "Realty ONE Group est la marque et le modèle d'entreprise parfaits. Je saisis donc cette opportunité pour offrir des solutions sur mesure aux agents au Mexique et des services immobiliers complets à leurs clients."

UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'immobilier, vient de dépasser les 20 000 professionnels de l'immobilier dans le monde. La popularité de la marque continue de monter en flèche grâce à son modèle de commission à 100 % et à son offre complète de coaching, d'assistance, d'outils et de marketing pour les entreprises.

Realty ONE Group International a obtenu la première place des franchiseurs immobiliers pour la troisième année consécutive sur la liste très compétitive 2024 Franchise 500® d'Entrepreneur. La seule marque moderne du secteur compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 agences réparties dans 49 États américains, Washington D.C. et 21 autres pays et territoires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.OwnAOne.com.

A propos de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International est l'une des marques de l'immobilier à la croissance la plus rapide, moderne et axée sur le style de vie, dont l'objectif est d'ouvrir des portes dans le monde entier - UNE maison, UN rêve, UNE vie à la fois. L'organisation s'est rapidement développée pour atteindre plus de 20 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 450 sites à travers 21 pays et territoires grâce à son modèle d'entreprise éprouvé, ses courtiers à service complet, sa dynamique COOLTURE, son coaching d'affaires supérieur par le biais de ONE University, son soutien exceptionnel et sa technologie exclusive, zONE. Realty ONE Group International a été nommé la marque immobilière numéro UN par le magazine Entrepreneur pendant trois années consécutives et continue à aller de l'avant, ouvrant des portes, non seulement pour ses clients, mais aussi pour les professionnels de l'immobilier et les propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, consultez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg