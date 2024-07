REALTY ONE GROUP LANÇA ONE COACHING

Plataforma de Coaching Abrangente Oferece Treinamento de Elite para que os Profissionais do Realty ONE Group possam Alcançar Maior Sucesso mais Rapidamente

LAGUNA NIGUEL, Califórnia, 17 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group International, uma marca de estilo da vida moderna e orientada por objetivos e UMA das franqueadoras que mais crescem no mundo, está anunciando o lançamento do ONE Coaching, UMA das ofertas de coaching mais completas no setor imobiliário.

ONE Coaching, por ONE University (ONE.U), oferece uma série de novos programas de coaching de elite voltados para todos os profissionais do setor imobiliário, equipe e proprietário de franquia em todas as fases de sua carreira. O Realty ONE Group continua a investir fortemente em treinamento de negócios por meio da ONE.U para que seus profissionais do setor imobiliário alcancem maior sucesso mais rapidamente, independentemente do ciclo do mercado, das condições econômicas e dos ventos contrários que surpreendem o setor.

"Conhecemos nossos profissionais melhor do que ninguém (anyONE) e estamos totalmente focados em seu sucesso", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group International. "O ONE Coaching oferece a eles todas as oportunidades de subir de nível e gerar mais negócios para que possam atingir seus objetivos."

A equipe de coaching do Realty ONE Group, com décadas de experiência no setor, criou e entregará esses programas para ajudar os profissionais do Realty ONE Group a gerar mais negócios, criar e gerenciar equipes e aumentar sua produtividade.

"Esses programas foram criados para os profissionais de nossa empresa, que investem continuamente em si mesmos e em seus negócios", disse Kathy Baker, diretora de coaching e figura proeminente do setor.

Os programas ONE Coaching oferecidos através da plataforma incluem o seguinte e, na maioria dos casos, incluem o acompanhamento 'pod coaching' para aprendizado contínuo e responsabilidade:

RevUP Rapid Launch 2.0 - Faça mais nos seus primeiros anos no mercado imobiliário

LevelUP - Leve sua carreira imobiliária para o próximo nível

TeamUP - Crie e gerencie uma equipe imobiliária de alto desempenho

CoachUP - capacita você a alcançar o sucesso como coach imobiliário

Certificação ONE Mentor - crie mudanças positivas como mentor profissional

RecruitUP 2.0 - domine suas habilidades como recrutador dos melhores profissionais do setor imobiliário

O Realty ONE Group International conquistou o primeiro lugar em franquias imobiliárias pelo terceiro ano consecutivo na lista altamente competitiva Franchise 500® de 2024 da Entrepreneur. A única marca moderna de estilo de vida do setor agora tem mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 locais em 49 estados dos EUA, Washington, DC e mais de 20 países e territórios.

Sobre o Realty ONE Group International

O Realty ONE Group International é uma das marcas de estilo de vida moderno com crescimento mais rápido, orientada por propósitos no mercado imobiliário, cujo ÚNICO Propósito é abrir portas em todo o mundo – UMA casa, UM sonho, uma vida de cada vez. A organização cresceu rapidamente para mais de 19.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 localidades em 20 países e territórios devido ao seu modelo de negócios comprovado, corretoras de serviço completo, COOLTURE dinâmica, coaching de negócios superior através da ONE University, suporte excepcional e sua tecnologia proprietária, zONE. O Realty ONE Group International foi eleito a marca imobiliária número UM pela Entrepreneur Magazine por três anos consecutivos e continua a crescer, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com.

