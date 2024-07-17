Realty ONE Group 推出 ONE Coaching

由綜合教練平台提供精英培訓，讓 Realty ONE 集團專業人士能更快取得更大的成功

加利福尼亞州拉古納尼古埃爾2024年7月17日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一間現代化、以目的為導向的生活品牌，也是全球發展最快的特許經銷商之一，宣布推出 ONE Coaching，這是房地產領域最全面的教練服務之一。

ONE University (ONE.U) 的 ONE Coaching 針對每一位地產界專業人士、團隊和特許經銷商在其職業生涯的各個階段，提供一系列全新的精英教練課程Realty ONE Group 繼續透過 ONE.U 大量投資於業務輔導，因此其地產界專業人士無論面對的是市場週期、經濟狀況或業界突如其來的阻力，都能更快取得更大的成功。

「我們比任何人更了解我們的專業人士，並完全專注於為他們帶來成功，」Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示：「ONE Coaching 為專業人士提供了每個機會，讓其提升水平並創造更多業務，實現個人目標。」

Realty ONE Group 指導團隊擁有數十年的業界經驗，團隊建立並將提供這些計劃，以幫助 Realty ONE Group 的專業人士創造更多業務，建位和管理團隊，並提高其生產力。

首席教練主管兼業界風雲人物 Kathy Baker 表示：「這些計劃，專為業界中不斷投資在自己和其業務身上的推動者而設。」

透過平台提供的 ONE Coaching 計劃包括以下項目，在大多數情況下還包括後續的「Pod Coaching」，以便持續學習和問責：

RevUP Rapid Launch 2.0 - 做地產業的最初幾年，要多走幾步

LevelUp - 讓您的地產經紀生涯提升至新水平

TeamUp - 建立和管理高功能的房地產團隊

CoachUp - 搖身一變，成功的地產教練就是您

ONE Mentor Certification - 成為專業導師，創造積極變化

RecruitUp 2.0 - 掌握您作為頂尖地產經紀招募者的能力

在《企業家》（Entrepreneur）競爭激烈的 2024 年 Franchise 500®榜單中，Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這間業內唯一的現代生活方式品牌，目前在美國 49 個州份、華盛頓特區以及 20 多個國家和地區的 400 多個地點擁有 19,000 多名房地產專業人士。

更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com。

關於 Realty ONE Group International

Realty ONE Group International 是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一，其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉有實證的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、活潑的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越商業指導、出色的支援及專有技術 zONE，集團已迅速發展成為一間在 20 個國家和地區設有 400 多個辦事處，並擁有超過 19,000 名地產專業人員的集團。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。

SOURCE Realty ONE Group