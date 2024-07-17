Realty ONE Group 推出 ONE Coaching
17 7月, 2024, 21:20 CST
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由綜合教練平台提供精英培訓，讓 Realty ONE 集團專業人士能更快取得更大的成功
加利福尼亞州拉古納尼古埃爾2024年7月17日 /美通社/ -- Realty ONE Group International 是一間現代化、以目的為導向的生活品牌，也是全球發展最快的特許經銷商之一，宣布推出 ONE Coaching，這是房地產領域最全面的教練服務之一。
ONE University (ONE.U) 的 ONE Coaching 針對每一位地產界專業人士、團隊和特許經銷商在其職業生涯的各個階段，提供一系列全新的精英教練課程Realty ONE Group 繼續透過 ONE.U 大量投資於業務輔導，因此其地產界專業人士無論面對的是市場週期、經濟狀況或業界突如其來的阻力，都能更快取得更大的成功。
「我們比任何人更了解我們的專業人士，並完全專注於為他們帶來成功，」Realty ONE Group International 行政總裁兼創辦人 Kuba Jewgieniew 表示：「ONE Coaching 為專業人士提供了每個機會，讓其提升水平並創造更多業務，實現個人目標。」
Realty ONE Group 指導團隊擁有數十年的業界經驗，團隊建立並將提供這些計劃，以幫助 Realty ONE Group 的專業人士創造更多業務，建位和管理團隊，並提高其生產力。
首席教練主管兼業界風雲人物 Kathy Baker 表示：「這些計劃，專為業界中不斷投資在自己和其業務身上的推動者而設。」
透過平台提供的 ONE Coaching 計劃包括以下項目，在大多數情況下還包括後續的「Pod Coaching」，以便持續學習和問責：
在《企業家》（Entrepreneur）競爭激烈的 2024 年 Franchise 500®榜單中，Realty ONE Group International 連續第三年蟬聯地產特許經銷商第 1 名。這間業內唯一的現代生活方式品牌，目前在美國 49 個州份、華盛頓特區以及 20 多個國家和地區的 400 多個地點擁有 19,000 多名房地產專業人士。
更多資訊，請瀏覽 www.OwnAOne.com。
關於 Realty ONE Group International
Realty ONE Group International 是房地產行業發展最快、以目標為導向的現代生活方式品牌之一，其「唯一宗旨」是向全球範圍敞開大門 — 一個家、一個夢想、一種生活。憑藉有實證的商業模式、提供全方位服務的經紀公司、活潑的 COOLTURE、透過 ONE University 提供的卓越商業指導、出色的支援及專有技術 zONE，集團已迅速發展成為一間在 20 個國家和地區設有 400 多個辦事處，並擁有超過 19,000 名地產專業人員的集團。Realty ONE Group International 連續三年獲《企業家》雜誌（Entrepreneur Magazine）評為第一大房地產品牌，並繼續蓬勃發展，不僅為其客戶，更為地產專業人士和特許經銷商敞開大門。要了解更多資訊，請瀏覽 www.RealtyONEGroup.com。
SOURCE Realty ONE Group
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