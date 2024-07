REALTY ONE GROUP LANCIERT ONE COACHING

Umfassende Coaching-Plattform bietet Elite-Training, damit Realty ONE Group-Profis schneller mehr Erfolg erzielen können

LAGUNA NIGUEL, Kalifornien, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, gibt die Einführung von ONE Coaching bekannt, einem der umfassendsten Coaching-Angebote im Immobilienbereich.

ONE Coaching, von ONE University (ONE.U), bietet eine Reihe von neuen Elite-Coaching-Programmen an, die sich an alle Immobilienprofis, Teams und Franchisenehmer in jeder Phase ihrer Karriere richten. Die Realty ONE Group investiert über ONE.U weiterhin stark in das Business-Coaching, damit ihre Immobilienprofis unabhängig vom Marktzyklus, den wirtschaftlichen Bedingungen und dem Gegenwind, der die Branche überrascht, schneller zu größerem Erfolg kommen.

„Wir kennen unsere Fachleute besser als jeder andere und konzentrieren uns voll und ganz auf ihren Erfolg," sagte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer von Realty ONE Group International. „ONE Coaching bietet ihnen alle Möglichkeiten, sich zu verbessern und mehr Geschäft zu generieren, damit sie ihre Ziele erreichen können."

Das Coaching-Team der Realty ONE Group, das über jahrzehntelange Erfahrung in der Branche verfügt, hat diese Programme entwickelt und wird sie auch durchführen, um den Fachleuten der Realty ONE Group zu helfen, mehr Geschäft zu generieren, Teams zu bilden und zu führen und ihre Produktivität zu steigern.

„Diese Programme sind für die Fahrer in unserer Branche konzipiert, die kontinuierlich in sich selbst und in ihr Unternehmen investieren", sagte Kathy Baker, Chief Coaching Officer und prominente Branchenvertreterin.

Die ONE Coaching-Programme, die über die Plattform angeboten werden, umfassen die folgenden Punkte und beinhalten in den meisten Fällen ein anschließendes „Pod-Coaching" für kontinuierliches Lernen und Verantwortlichkeit:

RevUP Rapid Launch 2.0 - Mehr erreichen in den ersten Jahren in der Immobilienbranche

LevelUP - Bringen Sie Ihre Immobilienkarriere auf die nächste Stufe

TeamUP - Aufbau und Leitung eines gut funktionierenden Immobilienteams

CoachUP - befähigt Sie, als Immobilien-Coach erfolgreich zu sein

ONE Mentor Certification - als professioneller Mentor positive Veränderungen bewirken

RecruitUP 2.0 - Meistern Sie Ihre Fähigkeiten als Rekrutierer von Top-Immobilienfachleuten

Die Realty ONE Group International ist zum dritten Mal in Folge die Nummer 1 unter den Immobilien-Franchisegebern auf der hart umkämpften Franchise 500® -Liste 2024 von Entrepreneur. Die branchenweit einzige moderne Lifestyle-Marke vereint heute mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 20 weiteren Ländern und Territorien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group International

Die Realty ONE Group International ist eine der am schnellsten wachsenden, modernen und zielgerichteten Lifestyle-Marken in der Immobilienbranche, die EIN Ziel verfolgt: Türen auf der ganzen Welt zu öffnen – EIN Zuhause, EIN Traum, EIN Leben zu einer Zeit. Das Unternehmen ist schnell auf mehr als 19.000 Immobilienexperten an mehr als 400 Standorten in 20 Ländern und Territorien angewachsen. Die Gründe dafür sind das bewährte Geschäftsmodell, Full-Service-Brokerdienste, die dynamische COOLTURE, überragendes geschäftliches Coaching über die ONE University, ausgezeichneter Support und die eigene technology zONE. Die Realty ONE Group International wurde vom Entrepreneur Magazine drei Jahre in Folge zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken gekürt und ist weiterhin auf dem Vormarsch, indem sie nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern Türen öffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462678/Realty_ONE_Group_ONE_Coaching.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg