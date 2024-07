REALTY ONE GROUPがONEコーチングを開始

総合的なコーチングプラットフォームは、Realty ONE Groupのプロフェッショナルがより早く大きな成功を収められるよう、エリートトレーニングを提供

カリフォルニア州ラグナニグエル, 2024年7月18日 /PRNewswire/ -- 現代的で目的主導のライフスタイル・ブランドであり、世界で最も急成長しているフランチャイザーのひとつであるRealty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も包括的なコーチングのひとつであるONEコーチングを開始することを発表しました。

ONE University(ONE.U)によるONEコーチングは、キャリアのあらゆる段階にあるすべての不動産プロフェッショナル、チーム、フランチャイズオーナーを対象とした、エリートで新しいコーチングプログラムの数々を提供します。Realty ONE Groupは、ONE.Uを通してビジネスコーチングに多額の投資を続け、不動産プロフェッショナルが、市場サイクルや経済状況、業界を驚かせる逆風にかかわらず、より早く大きな成功を達成できるようにしています。

「私たちはプロフェッショナルのことを誰よりもよく知っており、彼らの成功に全力を注いでいます」 と、Realty ONE Group InternationalのCEO兼創設者であるKuba Jewgieniewは述べています。「ONEコーチングは、彼らが目標を達成できるよう、レベルアップし、より多くのビジネスを生み出すためのあらゆる機会を提供します。」

数十年の業界経験を持つRealty ONE Groupのコーチングチームは、Realty ONE Groupのプロがより多くのビジネスを生み出し、チームを作り、管理し、生産性を高めることができるよう、これらのプログラムを作成し、提供します。

「これらのプログラムは、自分自身と自分のビジネスに継続的に投資する、私たちのビジネスのドライバーのために設計されています」と、チーフ・コーチング・オフィサーであり、業界の著名人であるKathy Bakerは述べています。

プラットフォームを通じて提供されるONEコーチングプログラムには以下のものがあり、ほとんどの場合、継続的な学習とアカウンタビリティのためのフォローアップ「ポッドコーチング」が含まれています。

RevUP Rapid Launch 2.0 - 不動産の最初の数年でもっと多くのことをする

LevelUP - 不動産キャリアを次のレベルへ

TeamUP - 高機能な不動産チームの構築と管理

CoachUP - 不動産コーチとして成功する力をつける

ONE メンター認定 - プロのメンターとしてポジティブな変化を生み出す

RecruitUP 2.0 - 一流の不動産プロフェッショナルのリクルーターとしての能力を身につける

Realty ONE Groupは、Entrepreneur'誌のきわめて競争力の高い2024年Franchise 500®リストの不動産フランチャイザー部門において、3年連続で1位の座を獲得しました。業界で唯一のモダンなライフスタイルブランドである同社は現在、米国49州、ワシントンD.C.、および20以上の国と地域の400以上の拠点に19,000人以上の不動産プロフェッショナルを擁しています。

詳細は、www.OwnAOne.comをご覧ください。

Realty ONE Group Internationalについて Realty ONE Group Internationalは、不動産業界で最も急速に成長している、モダンで目的志向のライフスタイルブランドの1つであり、一度に1つの家、1つの夢、1つの人生という扉を世界中に開くことを唯一の目的としています。同社は、実績のあるビジネスモデル、フルサービスの仲介業務、ダイナミックなCOOLTURE、ONE Universityを通じた優れたビジネスコーチング、卓越したサポート、独自の技術であるzONEのおかげで、20ヶ国以上の地域に400以上の拠点で19,000人以上の不動産専門家へと急速に成長しました。Realty ONE Group Internationalは、3年連続でEntrepreneur誌からトップの不動産ブランドに選ばれ、顧客だけでなく、不動産プロフェッショナルやフランチャイズオーナーにも門戸を開き、躍進を続けています。詳細については、www.RealtyONEGroup.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2462678/Realty_ONE_Group_ONE_Coaching.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group