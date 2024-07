REALTY ONE GROUP LANZA ONE COACHING

La plataforma de entrenamiento integral ofrece capacitación de élite para que los profesionales de Realty ONE Group puedan lograr un mayor éxito con mayor rapidez

LAGUNA NIGUEL, California, 17 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group International, marca de estilo de vida moderna y orientada a un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, anuncia el lanzamiento de ONE Coaching, UNA de las ofertas de formación más completas en bienes raíces.

ONE Coaching, de ONE University (ONE.U), ofrece una serie de nuevos programas de formación de élite dirigidos a todos los profesionales de bienes raíces, equipos y propietarios de franquicias en cada etapa de su carrera. Realty ONE Group continúa invirtiendo fuertemente en formación empresarial por medio de ONE.U para que sus profesionales inmobiliarios logren un mayor éxito con mayor rapidez, independientemente del ciclo del mercado, las condiciones económicas y los vientos en contra que sorprendan al sector.

"Conocemos a nuestros profesionales mejor que nadie y estamos totalmente enfocados en su éxito", afirmó Kuba Jewgieniew, director general y fundador de Realty ONE Group International. "ONE Coaching les ofrece todas las oportunidades para subir de nivel y generar más negocios, para que puedan alcanzar sus metas".

El equipo de entrenamiento de Realty ONE Group, con décadas de experiencia en la industria, creó y entregará estos programas para ayudar a los profesionales de Realty ONE Group a generar más negocios, reunir y gestionar equipos, y aumentar su productividad.

"Estos programas están diseñados para los impulsores de nuestro negocio, que continuamente invierten en sí mismos y en su negocio", expresó Kathy Baker, directora de formación y figura prominente de la industria.

Los programas ONE Coaching, que se ofrecen a través de la plataforma, incluyen lo siguiente y, en la mayoría de los casos, incluye un "Pod de formación" de seguimiento para el aprendizaje continuo y la rendición de cuentas:

RevUP Rapid Launch 2.0: haga más en sus primeros años en el sector inmobiliario

LevelUP: lleve su carrera inmobiliaria al siguiente nivel

TeamUP: reúna y gestione un equipo inmobiliario de alto funcionamiento

CoachUP: empodérese para alcanzar el éxito como entrenador de bienes raíces

Certificación ONE Mentor: genere cambios positivos como mentor profesional

RecruitUP 2.0: domine sus habilidades como reclutador de los mejores profesionales inmobiliarios

Realty ONE Group International obtuvo el primer puesto para los franquiciadores inmobiliarios por tercer año consecutivo en la lista altamente competitiva Franchise 500® 2024 de Entrepreneur. La única marca moderna y de estilo de vida en la industria ahora cuenta con más de 19.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 sedes en 49 estados de los EE. UU., Washington D.C. y 20 países y territorios más.

Obtenga más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group International

Realty ONE Group International es una de las marcas de estilo de vida de más rápido crecimiento, moderna y orientada a UN propósito determinado en bienes raíces, cuyo ÚNICO propósito es abrir puertas en todo el mundo: UNA casa, UN sueño, UNA vida a la vez. La organización ha crecido rápidamente para llegar a contar con más de 19.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 sedes en 20 países y territorios debido a su modelo de negocio comprobado, corredurías de servicio completo, COOLTURE dinámico, coaching empresarial superior a través de ONE University, soporte excepcional y su tecnología patentada, zONE. Realty ONE Group International ha sido nombrada la marca inmobiliaria número UNO por la revista Entrepreneur durante tres años consecutivos y continúa creciendo, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2462775/Realty_ONE_Group_ONE_Coaching.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group