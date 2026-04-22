Receita da HCLTech no ano fiscal de 2026 subiu 3,9%, liderada pelo aumento da demanda por IA avançada

Receita anual de IA avançada em US$ 620 milhões; Receita de serviços do ano fiscal de 2026 subiu 4,8% em CC; TCV do novo acordo vence por US$ 9,3 bilhões

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech, empresa global líder em tecnologia, divulgou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo encerrado em 31 de março de 2026.

A receita do ano fiscal de 2026 cresceu 3,9% em moeda constante (CC). A receita em dólares americanos foi de US$ 14,7 bilhões, um aumento de 6% ano a ano. A receita de serviços cresceu 4,8% ano a ano em CC, liderada por um impulso constante em TI e Serviços Corporativos, que cresceu 3,7% ano a ano em CC, e um crescimento de 9,8% ano a ano em CC para Engenharia e Serviços de P&D. O valor total dos contratos (TCV) para as vitórias de novos acordos no ano totalizou US$ 9,3 bilhões. A receita anual recorrente da HCLSoftware foi de US$ 1,05 bilhão, uma queda de 0,5% em CC.

"A HCLTech entregou um crescimento superior da receita de 3,9% em moeda constante, em um ano marcado por um ambiente de demanda incerto. Nossas novas ofertas de serviços lideradas por IA estão ganhando força no mercado, o que se reflete em receitas anuais de IA avançada que ultrapassaram US$ 620 milhões no quarto trimestre. Nossa prioridade número um no ano fiscal de 2027 é garantir que a empresa esteja bem-posicionada para aproveitar as oportunidades de IA para a criação de valor ao longo de várias décadas", declarou C Vijayakumar, CEO e diretor executivo da HCLTech.

O crescimento vertical do setor foi liderado por Tecnologia e Serviços, com crescimento de 15% ano a ano (CC), seguido por Serviços Financeiros com 7,5% ano a ano (CC) e Telecomunicações, Mídia, Publicação e Entretenimento com 5,2% ano a ano (CC). Em termos de geografia, a Índia registrou um forte crescimento de 5,7% ano a ano (CC), a Europa cresceu 4,5% ano a ano (CC) e os EUA cresceram 2,3% ano a ano (CC). O Resto do Mundo cresceu mais rápido, com 17,8% ano a ano (CC).

A empresa espera que o crescimento da receita do ano fiscal de 2027 fique entre 1,0% e 4,0% ano a ano (CC) e o crescimento da receita de Serviços entre 1,5% e 4,5% ano a ano (CC). A margem EBIT deve ficar entre 17,5% e 18,5%.

A HCLTech anunciou um dividendo de ₹ 24/ação para o quarto trimestre, elevando o total para ₹ 60/ação para o ano fiscal de 26.

"A HCLTech entregou resultados resilientes no ano fiscal de 2026, com receitas de ₹ 130.144 crores, alta de 11,2% ano a ano e EBIT de ₹ 22.397 crores (17,2% da receita), alta de 4,6% ano a ano. Excluindo o impacto dos custos de reestruturação, EBIT e Margem Líquida foi de 17,9% e 13,8%, respectivamente", disse Shiv Walia, diretor financeiro da HCLTech.

A HCLTech contratou 1.712 recém-formados durante o trimestre, elevando o número de recém-formados no ano inteiro para 11.744. A rotatividade dos últimos doze meses (LTM) foi de 12,5%, abaixo dos 13,0% do quarto trimestre do ano passado.

Principais vitórias sobre negócios avançados de IA:

Uma grande empresa global de tecnologia selecionou a HCLTech para mais um programa AI Factory no valor de mais de US$ 100 milhões. As soluções da HCLTech acelerarão a necessidade do cliente de construir e operar data centers de IA de próxima geração.

no valor de mais de US$ 100 milhões. As soluções da HCLTech acelerarão a necessidade do cliente de construir e operar data centers de IA de próxima geração. Uma empresa global de semicondutores sediada nos EUA selecionou os serviços de Engenharia de IA da HCLTech para apoiar o design físico de suas plataformas de próxima geração.

da HCLTech para apoiar o design físico de suas plataformas de próxima geração. Uma grande empresa aeroespacial global selecionou a HCLTech para desenvolver um ambiente de simulação digital com inteligência artificial para operações de carga aérea, utilizando visualização fotorrealista, modelagem baseada em física e geração de dados sintéticos a partir de dados CAD precisos.

Outros pontos importantes para os negócios:

Uma grande empresa global de moda de luxo com sede na Europa selecionou a HCLTech para acelerar a transformação liderada por IA em suas operações financeiras, recursos humanos, produção, cadeia de suprimentos e varejo.

Uma empresa global de MedTech com sede nos EUA selecionou a HCLTech para criar um Centro de Excelência em Cibersegurança de última geração.

A subsidiária americana de um grupo global de semicondutores selecionou a HCLTech para fornecer serviços completos de desenvolvimento de firmware e sustentação.

Uma entidade do setor público europeu ampliou sua parceria com a Actian para fortalecer a governança de dados. Aproveitando as ofertas da Actian como Ingres, OpenROAD e Zeenea, o engajamento aumentará a integridade, transparência e controle dos dados para o cliente.

Durante o trimestre, a HCLTech foi incluída na lista das Empresas Mais Admiradas do Mundo 2026 da Fortune. Foi reconhecida como uma das Empresas® Mais Éticas do Mundo pela Ethisphere pelo terceiro ano consecutivo e incluída no Anuário Global de Sustentabilidade da S&P pelo quarto ano consecutivo.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 227.000 pessoas em 60 países, oferecendo capacidades líderes no setor voltadas para IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionada por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores, oferecendo soluções setoriais para serviços financeiros, fabricação, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas até 12 meses encerrados em março de 2026 totalizaram US$ 14,7 bilhões. Para saber como podemos acelerar o progresso para você, acesse hcltech.com.

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FONTE HCLTech