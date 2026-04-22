Hausse de 3,9 % du chiffre d'affaires de HCLTech pour l'exercice 2026 grâce à l'augmentation de la demande d'IA avancée

Chiffre d'affaires annualisé de l'IA avancée de 620 millions de dollars ; chiffre d'affaires des services pour l'exercice 2026 en hausse de 4,8 % à taux de change constant ; TCV des nouveaux contrats remportés de 9,3 milliards de dollars.

NEW YORK et NOIDA, Inde, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, une entreprise technologique mondiale de premier plan, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 31 mars 2026.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 a augmenté de 3,9 % à taux de change constant. Le chiffre d'affaires en USD a atteint 14,7 milliards de dollars, en hausse de 6 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires des services a augmenté de 4,8 % en glissement annuel à taux de change constant, grâce à l'essor continu des services informatiques et commerciaux, qui ont progressé de 3,7 % en glissement annuel à taux de change constant, et à la croissance de 9,8 % en glissement annuel à taux de change constant pour les services d'ingénierie et de recherche et développement. La valeur contractuelle totale des nouveaux contrats remportés au cours de l'année s'est élevée à 9,3 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires annuel récurrent de HCLSoftware s'est élevé à 1,05 milliard de dollars, soit une baisse de 0,5 % à taux de change constant.

« HCLTech a enregistré une croissance exceptionnelle de son chiffre d'affaires de 3,9 % à taux de change constant au cours d'une année marquée par l'incertitude de la demande. Nos nouvelles offres de services basées sur l'IA suscitent l'intérêt du marché, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires annualisé de l'IA avancée dépassant les 620 millions de dollars au quatrième trimestre. Notre priorité numéro un pour l'exercice 2027 est de veiller à ce que l'entreprise soit bien positionnée pour tirer parti des possibilités offertes par l'IA en vue d'une création de valeur sur plusieurs décennies », a déclaré C Vijayakumar, PDG et directeur général de HCLTech.

La croissance verticale de l'industrie a été tirée par la technologie et les services, avec une croissance de 15 % en glissement annuel (à taux de change constant), suivis par les services financiers à 7,5 % en glissement annuel (à taux de change constant) et les télécommunications, les médias, l'édition et le divertissement à 5,2 % en glissement annuel (à taux de change constant). Sur le plan géographique, l'Inde a enregistré une forte croissance de 5,7 % en glissement annuel (à taux de change constant), l'Europe a progressé de 4,5 % en glissement annuel (à taux de change constant) et les États-Unis de 2,3 % en glissement annuel (à taux de change constant). Le reste du monde a connu la croissance la plus rapide, à 17,8 % en glissement annuel (à taux de change constant).

Pour l'exercice 2027, l'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,0 % et 4,0 % en glissement annuel à taux de change constant et une croissance du chiffre d'affaires des services comprise entre 1,5 % et 4,5 % en glissement annuel à taux de change constant. La marge EBIT devrait se situer entre 17,5 % et 18,5 %.

HCLTech a annoncé un dividende de 24 ₹/action pour le quatrième trimestre, ce qui porte le total à 60 ₹/action pour l'exercice 2026.

« HCLTech a enregistré des résultats résilients pour l'exercice 2026, avec des recettes de 130 144 crores ₹, en hausse de 11,2 % en glissement annuel, et un EBIT de 22 397 crores ₹ (17,2 % des recettes), en hausse de 4,6 % en glissement annuel. En excluant l'impact des coûts de restructuration, l'EBIT et la marge nette s'établissent respectivement à 17,9 % et 13,8 % », a déclaré Shiv Walia, directeur financier de HCLTech.

HCLTech a recruté 1 712 nouveaux employés au cours du trimestre, ce qui porte à 11 744 le nombre de nouveaux employés pour l'ensemble de l'année. Le taux d'attrition des douze derniers mois était de 12,5 %, en baisse par rapport aux 13,0 % enregistrés au quatrième trimestre de l'année dernière.

Principaux contrats remportés dans le domaine de l'IA avancée :

Un grand groupe technologique mondial a choisi HCLTech pour un autre programme AI Factory d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Les solutions de HCLTech permettront au client d'accélérer la construction et l'exploitation de centres de données d'IA de nouvelle génération.

d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Les solutions de HCLTech permettront au client d'accélérer la construction et l'exploitation de centres de données d'IA de nouvelle génération. Une entreprise mondiale de semi-conducteurs basée aux États-Unis a choisi les services AI Engineering de HCLTech pour accompagner la conception physique de ses plateformes de nouvelle génération.

de HCLTech pour accompagner la conception physique de ses plateformes de nouvelle génération. Une grande entreprise aérospatiale mondiale a choisi HCLTech pour créer un environnement de simulation numérique basé sur l'IA pour les opérations de fret aérien, en tirant parti de la visualisation photoréaliste, de la modélisation basée sur la physique et de la génération de données synthétiques à l'aide d'entrées CAO précises.

Autres contrats importants remportés :

Un géant mondial de la mode de luxe basé en Europe a choisi HCLTech pour accélérer la transformation pilotée par l'IA dans ses opérations de finance, de ressources humaines, de fabrication, de chaîne d'approvisionnement et de vente au détail.

Une entreprise mondiale de technologie médicale basée aux États-Unis a choisi HCLTech pour mettre en place un centre d'excellence de pointe en matière de cybersécurité.

La filiale américaine d'un groupe mondial de semi-conducteurs a choisi HCLTech pour fournir des services de développement et de maintenance de microprogrammes de bout en bout.

Une entité du secteur public européen a étendu son partenariat avec Actian pour renforcer la gouvernance des données. S'appuyant sur les offres Ingres, OpenROAD et Zeenea d'Actian, le contrat permettra d'améliorer l'intégrité, la transparence et le contrôle des données pour le client.

Au cours du trimestre, HCLTech a été reprise dans la liste 2026 des entreprises les plus admirées au monde de Fortune. Elle a été reconnue comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere pour la troisième année consécutive et a été reprise dans le S&P Global Sustainability Yearbook pour la quatrième année consécutive.

À propos de HCLTech

Entreprise technologique mondiale employant plus de 227 000 personnes dans 60 pays, HCLTech met à la disposition de ses clients des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en mars 2026 s'élève à 14,7 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, rendez-vous sur hcltech.com.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

Meredith Bucaro, Amériques

[email protected]

Elka Ghudial, Europe

[email protected]

James Galvin, Asie-Pacifique

[email protected]

Nitin Shukla, Inde, Moyen-Orient et Afrique

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648325/5534995/HCLTech_Logo.jpg