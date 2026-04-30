DP World Tour e HCLTech anunciam nova parceria

DP World Tour seleciona a HCLTech para promover sua transformação de experiência digital multicanal; as entidades formam uma relação de marketing plurianual focada na Europa

NOIDA, Índia e LONDRES, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma empresa global líder em tecnologia, e a DP World Tour anunciaram hoje que a HCLTech será a Parceira Oficial de Experiência Digital da Tour. Além disso, a DP World Tour – o principal circuito profissional masculino de golfe do grupo European Tour – selecionou a HCLTech para liderar um programa plurianual de transformação da presença digital global da Tour, com forte foco em inovação centrada nos torcedores.

A HCLTech vai projetar e entregar plataformas de experiência digital de última geração – ancoradas pelo site e pelo aplicativo da DP World Tour – para reinventar a forma como os torcedores em todo o mundo descobrem, acompanham e interagem com o golfe. Além disso, a HCLTech atuará como Parceira Oficial de Marketing da Tour, com status de Parceira Oficial em cinco torneios da DP World Tour a cada temporada, junto com expressiva hospitalidade, ativações presenciais e digitais.

A DP World Tour, conhecida como o circuito global de golfe com jogadores de 46 nacionalidades, opera em um ambiente cada vez mais rico em dados e em tempo real, onde os torcedores esperam acesso contínuo à ação ao vivo, às histórias e às análises em diferentes dispositivos e geografias. A HCLTech reunirá sua expertise em engenharia digital, design de experiência, plataformas de dadose transformação em larga escala para construir plataformas web e móveis de alto desempenho, escaláveis, intuitivas, resilientes e alinhadas à marca global da Tour.

O ecossistema digital transformado atenderá às necessidades dos torcedores, espectadores presentes nos campos, jogadores e treinadores, bem como da imprensa e dos parceiros comerciais, permitindo acesso fácil a conteúdo ao vivo, experiências imersivas, análises aprofundadas e jornadas personalizadas para os torcedores em cada interação.

Falando sobre a parceria, Jill Kouri, diretora de marketing da HCLTech, disse: "Estamos empolgados em colaborar com a DP World Tour – tanto como cliente quanto como parceira central de ativação de marketing. Do lado do cliente, estamos entusiasmados em participar de um programa de transformação digital que tornará mais fácil para os torcedores descobrir, analisar e compartilhar os momentos que importam. Do ponto de vista da parceria, a colaboração amplia ainda mais a presença global da marca HCLTech, expandindo nosso alcance para diversos públicos internacionais, principalmente na Europa", acrescentou ela.

"A DP World Tour tem uma base de torcedores verdadeiramente global, que exige um ecossistema digital de nível mundial para engajar os torcedores de forma contínua, semana após semana. À medida que continuamos a elevar nossa ambição digital, selecionamos a HCLTech por sua profunda herança em engenharia, expertise comprovada na construção de plataformas digitais de grande escala e sempre ativas, e sua capacidade de traduzir tecnologia em experiências significativas para os torcedores", disse Michael Cole, diretor de tecnologia da DP World Tour.

Max Hamilton, diretor executivo comercial da DP World Tour, acrescentou: "O golfe é tradicionalmente o 'esporte dos negócios', e a plataforma global da Tour oferece uma vitrine direcionada e flexível para que a HCLTech demonstre sua inovação em escala e se conecte com públicos em todo o mundo."

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Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 227.000 colaboradores em 60 países, oferecendo recursos de destaque no mercado com foco em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionadas por um amplo portfólio de serviços e produtos tecnológicos. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores, oferecendo soluções setoriais para serviços financeiros, fabricação, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas até 12 meses encerrados em março de 2026 totalizaram US$ 14,7 bilhões. A HCLTech também mantém uma forte presença no cenário esportivo global por meio de parcerias estratégicas de tecnologia e marca, incluindo o MetLife Stadium, nos Estados Unidos, onde atua como Parceira Oficial de Transformação Digital, e a Cricket Australia, onde é a Parceira Oficial de Tecnologia Digital. Para saber como podemos turbinar o progresso para você, acesse hcltech.com.

Sobre a DP World Tour

A DP World Tour é o principal circuito profissional masculino de golfe do grupo European Tour. Como circuito global de golfe, mostramos talentos internacionais em destinos ao redor do mundo e usamos nossa plataforma para construir, entreter e conectar nossa comunidade global.

TALENTO GLOBAL: Oferecemos caminhos e uma plataforma para os principais talentos internacionais, reunindo ícones do golfe, heróis nacionais e estrelas emergentes de todo o mundo.

DESTINOS GLOBAIS: Realizamos torneios em cidades e locais icônicos ao redor do mundo e, a cada semana, celebramos e destacamos a rica diversidade dos campos, cidades e culturas que visitamos.

COMUNIDADE GLOBAL: Construímos, entretemos e conectamos comunidades por meio do nosso compromisso com a inovação, a criação de conteúdo e a geração de impacto social e ambiental positivo.

Nossa Agenda Global de 2026 conta com 42 torneios em 25 países diferentes e é composta por três fases distintas: cinco "Global Swings", o "Back 9" e os "Play-Offs da DP World Tour". Ela inclui cinco eventos da Rolex Series – a categoria premium de torneios da DP World Tour – e quatro Major Championships, todos válidos para o Race to Dubai Rankings, a competição que se estende por toda a temporada e termina no DP World Tour Championship em Dubai.

A DP World, líder global em soluções inteligentes de cadeia de suprimentos e logística ponta a ponta, é a parceira-título da DP World Tour desde o início da temporada de 2022, a 50ª temporada do circuito desde sua criação em 1972.

Também contamos com o apoio de muitas das principais marcas de negócios do mundo, tendo DP World, Rolex, Aldar, AWS, BMW, Buffalo Trace Distillery, Emirates, Fortinet, HCLTech, Husqvarna, Nexo e Vestas como Parceiros Oficiais.

Para mais informações, entre em contato com:

Meredith Bucaro, Américas

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Elka Ghudial, Europa

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James Galvin, Ásia-Pacífico

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Nitin Shukla, Índia, Oriente Médio e África

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FONTE HCLTech