Los ingresos del ejercicio fiscal 2026 de HCLTech aumentaron un 3,9 %, impulsados por la creciente demanda de IA avanzada

Los ingresos anualizados por IA avanzada ascienden a 620 millones de dólares; los ingresos por servicios del ejercicio fiscal 2026 aumentan un 4,8 % en moneda constante (CC); el valor total de los nuevos contratos adjudicados asciende a 9.300 millones de dólares

NEW YORK y NOIDA, India, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, empresa líder mundial en tecnología, anunció hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año completo que finalizó el 31 de marzo de 2026.

Los ingresos aumentaron un 3,9 % en moneda constante (CC, por sus siglas en inglés) en el año fiscal 2026. Los ingresos en USD alcanzaron los 14.700 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 6 %. Los ingresos por servicios aumentaron un 4,8 % interanual en CC, impulsados por el sólido dinamismo de los servicios de TI y empresariales, que aumentaron un 3,7 % interanual en CC, y por el crecimiento del 9,8 % interanual (CC) de los servicios de ingeniería e investigación y desarrollo (I+D). El valor total de los contratos (TCV, por sus siglas en inglés) de los nuevos contratos adjudicados durante el año ascendió a 9.300 millones de dólares. Los ingresos recurrentes anuales de HCLSoftware ascendieron a 1.050 millones de dólares, un 0,5 % menos (CC).

"HCLTech registró un crecimiento de ingresos del 3,9 % en moneda constante… en un año caracterizado por un entorno de demanda incierto… Nuestra nueva oferta de servicios basados en IA está ganando terreno en el mercado, lo que se refleja en ingresos anualizados por servicios de IA avanzada que superaron los 620 millones de dólares en el cuarto trimestre. Nuestra prioridad para el ejercicio fiscal 2027 es garantizar que la empresa esté bien posicionada para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA con el fin de generar valor a lo largo de varias décadas", afirmó C Vijayakumar, director ejecutivo y director general de HCLTech.

El crecimiento vertical del sector estuvo liderado por tecnologías y servicios con un aumento interanual del 15 % (CC), seguido por servicios financieros en un 7,5 % interanual (CC) y telecomunicaciones, medios, publicaciones y entretenimiento en un 5,2 % interanual (CC). En términos geográficos, India registró un fuerte crecimiento del 5,7 % interanual (CC), Europa creció un 4,5 % interanual (CC) y Estados Unidos creció un 2,3 % interanual (CC). El resto del mundo creció con más rapidez, con un 17,8 % interanual (CC).

La empresa prevé que el crecimiento de ingresos del ejercicio fiscal 2027 se sitúe entre el 1,0 % y el 4,0 % interanual en CC y que el aumento de ingresos por servicios se sitúe entre el 1,5 % y el 4,5 % interanual en CC. El margen del beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT, por sus siglas en inglés) se prevé que se sitúe entre el 17,5 % y el 18,5 %.

HCLTech anunció un dividendo de 24 rupias por acción para el cuarto trimestre, lo que lleva a un total de 60 rupias por acción para el año fiscal 2026.

"HCLTech presentó sólidos resultados para el ejercicio fiscal 2026, con ingresos de 130.144 millones de rupias, lo que supone un aumento interanual del 11,2 %, y un EBIT de 22.397 millones de rupias (17,2 % de ingresos), lo que supone un aumento del 4,6 % interanual… A excepción del impacto de los costos de reestructuración, el EBIT y el margen neto se situaron en el 17,9 % y el 13,8 %, respectivamente", afirmó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

HCLTech añadió 1.712 nuevos usuarios durante el trimestre, lo que eleva el número total de nuevos usuarios a 11.744 en todo el año. La tasa de abandono en los últimos doce meses (LTM) se situó en el 12,5 %, lo que supone un descenso con respecto al 13,0 % registrado en el cuarto trimestre del año pasado.

Se concretan acuerdos clave en materia de IA:

Una importante empresa tecnológica internacional eligió a HCLTech para otro programa AI Factory (fábrica de IA) por un valor de 100 millones de dólares. Las soluciones de HCLTech acelerarán el proceso para satisfacer la necesidad del cliente de construir y gestionar centros de datos de IA de última generación.

Una empresa de semiconductores a nivel mundial con sede en EE. UU. eligió los servicios de AI Engineering (ingeniería de IA) de HCLTech para respaldar el diseño físico de sus plataformas de próxima generación.

Una importante empresa aeroespacial global eligió a HCLTech para crear un entorno de simulación digital impulsado por IA para las operaciones de carga aérea y aprovechar la visualización fotorrealista, el modelado basado en la física y la generación de datos sintéticos a partir de datos CAD precisos.

Otros acuerdos clave logrados:

Una importante empresa mundial de moda de lujo con sede en Europa eligió a HCLTech para acelerar la transformación impulsada por IA en sus áreas de finanzas, recursos humanos, fabricación, cadena de suministro y operaciones minoristas.

Una empresa mundial de tecnología médica con sede en EE. UU. eligió a HCLTech para crear un centro de excelencia en ciberseguridad de última generación.

La filial de un grupo mundial de semiconductores con sede en EE. UU. eligió a HCLTech para ofrecer servicios integrales de desarrollo y mantenimiento de firmware.

Una entidad del sector público europeo amplió su colaboración con Actian para reforzar la gobernanza de datos. Al aprovechar los productos de Actian de Ingres, OpenROAD y Zeenea, este proyecto mejorará la integridad, la transparencia y el control de datos para el cliente.

Durante el trimestre, HCLTech fue incluida en la lista Fortune de las Empresas más admiradas del mundo de 2026. Fue reconocida como una de las World's Most Ethical Companies® (Empresas más éticas del mundo) por Ethisphere por tercer año consecutivo y fue incluida en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global por cuarto año consecutivo.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 227.000 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses finalizados en marzo de 2026 totalizaron 14.700 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com

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FUENTE HCLTech