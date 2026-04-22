Los ingresos de HCLTech en 2026 aumentaron un 3,9%, impulsados por la creciente demanda de IA avanzada

Ingresos anualizados de IA avanzada de 620 millones de dólares; los ingresos por servicios del año fiscal 2026 aumentaron un 4,8% en moneda local; el valor total de los contratos obtenidos con nuevos acuerdos asciende a 9.300 millones de dólares

NUEVA YORK y NOIDA, India, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, una empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha publicado hoy sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo finalizado el 31 de marzo de 2026.

Los ingresos del año fiscal 2026 crecieron un 3,9% a tipo de cambio constante (CC). Los ingresos en USD alcanzaron los 14.700 millones de dólares, un 6% más que el año anterior. Los ingresos por servicios crecieron un 4,8% interanual a CC, impulsados por el sólido desempeño de los servicios de TI y empresariales, que crecieron un 3,7% interanual a CC, y un crecimiento del 9,8% interanual a CC para los servicios de ingeniería e I+D. El valor total de los contratos (TCV) para los nuevos acuerdos obtenidos durante el año ascendió a 9.300 millones de dólares. Los ingresos recurrentes anuales de HCLSoftware se situaron en 1.050 millones de dólares, un 0,5% menos a CC.

"HCLTech registró un crecimiento de ingresos superior del 3,9% a tipo de cambio constante... en un año marcado por un entorno de demanda incierto... Nuestras nuevas ofertas de servicios basadas en IA están ganando terreno en el mercado, lo que se refleja en los ingresos anualizados de IA avanzada, que superaron los 620 millones de dólares en el cuarto trimestre. Nuestra principal prioridad en el ejercicio fiscal 2027 es garantizar que la empresa esté bien posicionada para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA y generar valor durante varias décadas", declaró C. Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech.

El crecimiento vertical de la industria estuvo liderado por Tecnología y Servicios, con un crecimiento interanual del 15% (a tipo de cambio constante), seguido por Servicios Financieros con un 7,5% (a tipo de cambio constante) y Telecomunicaciones, Medios de Comunicación, Publicaciones y Entretenimiento con un 5,2% (a tipo de cambio constante). En términos geográficos, India registró un fuerte crecimiento del 5,7% (a tipo de cambio constante), Europa creció un 4,5% (a tipo de cambio constante) y Estados Unidos un 2,3% (a tipo de cambio constante). El resto del mundo experimentó el crecimiento más rápido, con un 17,8% (a tipo de cambio constante).

La compañía prevé que el crecimiento de los ingresos del ejercicio fiscal 2027 se sitúe entre el 1,0 y el 4,0% interanual a tipo de cambio constante, y que el crecimiento de los ingresos por servicios se sitúe entre el 1,5 y el 4,5% interanual a tipo de cambio constante. Se prevé que el margen EBIT se sitúe entre el 17,5 y el 18,5%.

HCLTech anunció un dividendo de 24 rupias por acción para el cuarto trimestre, lo que eleva el total a 60 rupias por acción para el año fiscal 2026.

"HCLTech presentó unos resultados sólidos en el ejercicio fiscal 2026, con unos ingresos de 130.144 millones de rupias, un 11,2% más que el año anterior, y un EBIT de 22.397 millones de rupias (17,2% de los ingresos), un 4,6% más que el año anterior... Excluyendo el impacto de los costes de reestructuración, el EBIT y el margen neto se situaron en el 17,9 y el 13,8%, respectivamente", indicó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

HCLTech incorporó 1.712 recién graduados durante el trimestre, lo que eleva el total de incorporaciones en el ejercicio completo a 11.744. La tasa de rotación en los últimos doce meses (LTM) fue del 12,5%, inferior al 13,0% del cuarto trimestre del año pasado.

Logros clave en acuerdos de IA avanzada:

Una importante empresa tecnológica global seleccionó a HCLTech para otro programa de IA Factory valorado en más de 100 millones de dólares. Las soluciones de HCLTech agilizarán el cumplimiento del requisito del cliente de construir y operar centros de datos de IA de próxima generación.

Una empresa global de semiconductores con sede en Estados Unidos, seleccionó los servicios de ingeniería de IA de HCLTech para respaldar el diseño físico de sus plataformas de próxima generación.

Una importante empresa aeroespacial global seleccionó a HCLTech para construir un entorno de simulación digital habilitado por IA para operaciones de carga aérea, aprovechando la visualización fotorrealista, el modelado basado en la física y la generación de datos sintéticos mediante entradas CAD precisas.

Otros logros importantes en materia de acuerdos:

• Una importante empresa global de moda de lujo con sede en Europa seleccionó a HCLTech para acelerar la transformación digital impulsada por IA en sus operaciones de finanzas, recursos humanos, fabricación, cadena de suministro y venta minorista.

• Una empresa global de tecnología médica con sede en Estados Unidos seleccionó a HCLTech para establecer un Centro de Excelencia en Ciberseguridad de vanguardia.

• La filial estadounidense de un grupo global de semiconductores seleccionó a HCLTech para proporcionar servicios integrales de desarrollo y mantenimiento de firmware.

• Una entidad del sector público europeo amplió su colaboración con Actian para fortalecer la gobernanza de datos. Aprovechando las soluciones de Actian como Ingres, OpenROAD y Zeenea, esta colaboración mejorará la integridad, la transparencia y el control de los datos para el cliente.

Durante el trimestre, HCLTech fue incluida en la lista de Fortune de las Empresas Más Admiradas del Mundo 2026. Fue reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo® por Ethisphere por tercer año consecutivo y fue incluida en el Anuario Global de Sostenibilidad de S&P por cuarto año consecutivo.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 227.000 empleados en 60 países. Ofrecemos capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, respaldadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Colaboramos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de marzo de 2026 ascendieron a 14.700 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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