DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit, segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, em parceria com a BlockScholes, divulgou seu mais recente Relatório Analítico de Derivativos de Criptomoedas, salientando uma divergência notável no sentimento dos investidores entre Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC).

Relatório analítico de derivativos de criptomoedas BlockScholes X Bybit revela que os investidores estão mais otimistas com o ETH do que com o BTC (PRNewsfoto/Bybit)

O relatório, que analisa tendências de mercado e sinais de negociação em volume de negociação à vista, futuros, opções e contratos perpétuos, ressalta um crescente sentimento de alta em relação ao ETH. As principais constatações indicam que os investidores estão cada vez mais otimistas em relação ao ETH, especialmente diante da expectativa do lançamento iminente dos primeiros ETFs Ether Spot nos Estados Unidos. Esse otimismo se reflete no prêmio de volatilidade sustentada do ETH em relação ao BTC, que persistiu em meio à intensa atividade do mercado.

Principais destaques do relatório:

Sentimento de alta em relação ao ETH: O índice Senti-Meter da BlockScholes revela um sentimento de alta entre os investidores em relação ao ETH comparado ao BTC. Esse sentimento é influenciado pelas expectativas em torno do lançamento iminente do ETF para Ethereum.

O índice Senti-Meter da BlockScholes revela um sentimento de alta entre os investidores em relação ao ETH comparado ao BTC. Esse sentimento é influenciado pelas expectativas em torno do lançamento iminente do ETF para Ethereum. Futuros de ETH com desempenho superior ao do BTC: Apesar das recentes flutuações do mercado, os contratos futuros de ETH apresentaram uma recuperação mais rápida nos contratos em aberto quando comparados ao BTC. Essa tendência de recuperação sugere uma narrativa de mercado robusta focada nas perspectivas do ETF de ETH.

Apesar das recentes flutuações do mercado, os contratos futuros de ETH apresentaram uma recuperação mais rápida nos contratos em aberto quando comparados ao BTC. Essa tendência de recuperação sugere uma narrativa de mercado robusta focada nas perspectivas do ETF de ETH. Forte negociação perpétua em ETH: Volumes significativos de negociação em contratos perpétuos de ETH indicam posições longas substanciais, possivelmente motivadas por posicionamento estratégico antes dos desdobramentos previstos do mercado.

Volumes significativos de negociação em contratos perpétuos de ETH indicam posições longas substanciais, possivelmente motivadas por posicionamento estratégico antes dos desdobramentos previstos do mercado. Alta volatilidade das opções de ETH: A volatilidade do mercado de opções de ETH continua elevada, especialmente na expectativa da aprovação do ETF, ao contrário das opções de BTC, que apresentam uma postura mais defensiva.

Em resposta às constatações, o Head of Institutions da Bybit, Eugene Cheung, comentou: "Os dados mais recentes ressaltam a resiliência do ETH e o apelo do mercado conforme nos aproximamos dos principais marcos regulatórios. É evidente que os investidores estão se posicionando favoravelmente em meio às crescentes expectativas do mercado."

