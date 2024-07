BlockScholes X Bybit Crypto Derivatives Analytics-rapport onthult dat beleggers meer bullish zijn op ETH dan BTC

DUBAI, VAE, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste beurs voor cryptocurrency's naar handelsvolume, heeft in samenwerking met BlockScholes haar nieuwste Crypto Derivatives Analytics Report uitgebracht. In dit rapport wordt een opvallende divergentie in het beleggerssentiment tussen Ethereum (ETH) en Bitcoin (BTC) belicht.

BlockScholes X Bybit Crypto Derivatives Analytics Report Reveals Investors More Bullish on ETH Than BTC

Het rapport, waarin markttrends en handelssignalen worden geanalyseerd voor het handelsvolume op de spotmarkt, futures, opties en permanente contracten, onderstreept een groeiend positief sentiment ten opzichte van ETH. De belangrijkste bevindingen geven aan dat beleggers steeds optimistischer worden over ETH, vooral in anticipatie op de aanstaande lancering van de eerste Ether Spot ETF's in de Verenigde Staten. Dit optimisme wordt weerspiegeld in de aanhoudende optiepremie van ETH ten opzichte van BTC, die in stand is gebleven te midden van verhoogde marktactiviteit.

Belangrijkste punten uit het rapport:

Bullish sentiment voor ETH: de Senti-Meter Index van BlockScholes toont een bullish sentiment onder beleggers voor ETH in vergelijking met BTC. Dit sentiment wordt beïnvloed door de verwachtingen rond de aanstaande ETF-lancering voor Ethereum.

de Senti-Meter Index van BlockScholes toont een bullish sentiment onder beleggers voor ETH in vergelijking met BTC. Dit sentiment wordt beïnvloed door de verwachtingen rond de aanstaande ETF-lancering voor Ethereum. ETH Futures presteren beter dan BTC: ondanks recente marktschommelingen hebben ETH futures een sneller herstel in open interesse laten zien in vergelijking met BTC. Deze hersteltrend suggereert dat de markt een sterk vertrouwen heeft in de ETF-vooruitzichten van ETH.

ondanks recente marktschommelingen hebben ETH futures een sneller herstel in open interesse laten zien in vergelijking met BTC. Deze hersteltrend suggereert dat de markt een sterk vertrouwen heeft in de ETF-vooruitzichten van ETH. Sterke handel in premanente ETH-contracten: aanzienlijke handelsvolumes in premanente ETH-contracten wijzen op substantiële long-posities, mogelijk gedreven door strategische positionering vooruitlopend op verwachte marktontwikkelingen.

aanzienlijke handelsvolumes in premanente ETH-contracten wijzen op substantiële long-posities, mogelijk gedreven door strategische positionering vooruitlopend op verwachte marktontwikkelingen. Hoge ETH-optievolatiliteit: De volatiliteit op de ETH-optiemarkt is aanhoudend hoog, vooral in afwachting van de ETF-goedkeuring, in tegenstelling tot BTC-opties, die een meer defensieve houding vertonend.

In reactie op de bevindingen zegt Eugene Cheung, Head of Institutions van Bybit: "De nieuste gegevens onderstrepen de veerkracht van ETH en de aantrekkingskracht op de markt in anticipatie op belangrijke mijlpalen op het gebied van regelgeving die in aantocht zijn. Beleggers positioneren zich aantoonbaar positief te midden van de groeiende marktverwachtingen."

#Bybit / #TheCryptoArk

Over Bybit

Bybit is 's werelds op één na grootste cryptocurrency exchange naar handelsvolume en bedient meer dan 33 miljoen gebruikers. Bybit, opgericht in 2018, biedt een professioneel platform waar cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige communityondersteuning kunnen vinden. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

Ga voor meer informatie over Bybit naar Bybit Press.

Voor vragen van de media: [email protected]

Ga voor meer informatie naar: https://www.bybit.com

Voor updates, volg: Bybit's community's en social media

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2461187/Image_2024_07_15_10_03_45.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg