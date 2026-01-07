Perspectiva Cripto 2026 da Bybit desafia o ciclo cripto de quatro anos

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação, divulgou sua Perspectiva Cripto 2026, um relatório de pesquisa que analisa as forças que devem influenciar os mercados de ativos digitais ao longo de 2026.

O relatório anual foca principalmente no bitcoin e no mercado cripto mais amplo, examinando os principais direcionadores macroeconômicos e riscos. Ele também é fundamentado em dados do mercado de derivativos, probabilidades implícitas em opções, dinâmicas de volatilidade, correlações entre classes de ativos e condições macroeconômicas globais. O relatório ainda avalia desenvolvimentos regulatórios e estruturais, incluindo tendências de adoção institucional e considerações tecnológicas emergentes, para avaliar como os mercados cripto podem se comportar no próximo ano.

Uma questão central explorada no relatório é se o ciclo de mercado cripto de quatro anos, historicamente associado aos eventos de halving do bitcoin e às quedas pós-ciclo, continua sendo o principal modelo para compreender o comportamento dos preços em 2026. A análise sugere que, embora os ciclos históricos continuem relevantes, sua influência pode estar diminuindo à medida que a política macroeconômica, a participação institucional e a estrutura de mercado passam a desempenhar um papel crescente na formação de preços.

Principais conclusões:

Ambiente macroeconômico e dinâmicas entre classes de ativos.

A perspectiva observa que os mercados estão precificando um afrouxamento monetário adicional pelo Federal Reserve dos EUA, um cenário que pode favorecer ativos de risco de forma mais ampla. O bitcoin recentemente ficou atrás das ações dos EUA, e o relatório destaca o potencial de uma renovada correlação positiva entre o bitcoin e os principais índices acionários, caso as condições macroeconômicas permaneçam acomodatícias.

Sinais do mercado de derivativos.

Com base nos dados do mercado de opções analisados no relatório, atualmente há uma probabilidade implícita de 10,3% de o bitcoin ser negociado a US$ 150.000 até o final de 2026. O relatório enfatiza que esse número reflete a precificação de mercado, e não uma previsão, e sugere que os mercados de opções atuais podem estar posicionados de forma conservadora em relação ao ambiente macroeconômico e regulatório mais amplo.

Riscos de política e eventos.

Embora o cenário geral seja descrito como construtivo, o relatório ressalta a importância de monitorar riscos-chave de política e de eventos. Entre eles estão uma decisão iminente sobre a possível exclusão da Strategy de grandes índices acionários, o que poderia afetar o sentimento do mercado, bem como a possibilidade de aperto de política pelo Bank of Japan mais tarde em 2026, um desenvolvimento que poderia introduzir volatilidade entre diferentes classes de ativos.

Desenvolvimentos estruturais que influenciam tendências de longo prazo.

O relatório identifica a tokenização de ativos do mundo real como um tema estrutural central para 2026, com base na expansão da adoção de stablecoins por instituições reguladas em 2025. Ele também destaca a atenção crescente ao fortalecimento da infraestrutura do mercado cripto, incluindo esforços para lidar com riscos tecnológicos emergentes, como aqueles associados aos avanços em computação quântica.

Perspectiva

A Perspectiva Cripto 2026 conclui que, embora ciclos de mercado, sentimento e volatilidade continuem sendo características definidoras dos mercados cripto, a interação entre essas forças está evoluindo. O aumento da participação institucional, do engajamento regulatório e do suporte macroeconômico pode permitir que os ativos digitais se afastem de padrões históricos, mesmo com a persistência da incerteza e da volatilidade episódica.

O relatório completo Bybit x Block Scholes – 2026 Crypto Outlook apresenta análises detalhadas, dados e metodologia que sustentam essas conclusões e está disponível para download.

