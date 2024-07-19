BlockScholes X Bybit加密衍生品分析報告表明投資者對ETH比BTC更看好
19 7月, 2024, 08:40 CST
阿聯酋迪拜2024年7月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit與BlockScholes合作發佈了最新的加密衍生品分析報告(Crypto Derivatives Analytics Report)，表明投資者對以太坊(ETH)和比特幣(BTC)存在顯著情緒差異。
這份報告通過分析現貨交易量、期貨、期權和永續合約等市場趨勢和交易信號，強調了對ETH日益增長的看漲情緒。主要發現表明，投資者對ETH的樂觀情緒不斷增強，特別是在美國首只以太坊現貨ETF即將推出的預期下。這種樂觀情緒反映在ETH相對於BTC持續的波動性溢價中，並在市場活動增加的情況下持續存在。
報告的主要亮點包括：
- 對ETH的看漲情緒：BlockScholes的情緒指數(Senti-Meter Index)顯示，投資者對ETH的看漲情緒高於BTC。這種情緒受到以太坊ETF即將推出的預期的影響。
- ETH期貨表現優於BTC：儘管近期市場波動較大，但ETH期貨的未平倉合約恢復速度快於BTC。這一恢復趨勢表明，市場對以太坊ETF前景的關注度較高。
- 強勁的ETH永續交易：ETH永續合約的顯著交易量表明存在大量的多頭頭寸，可能是由於投資者在預期的市場發展前進行戰略性佈局。
- ETH期權高波動性：ETH期權市場波動性保持在較高水平，尤其是在ETF審批的預期下，而BTC期權則表現出更為防禦的姿態。
對此，Bybit的機構負責人Eugene Cheung評論道：「最新數據強調了ETH的韌性和市場吸引力，特別是在我們接近關鍵監管里程碑之際。投資者顯然正在積極佈局，以應對不斷增長的市場預期。」
#Bybit / #TheCryptoArk
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SOURCE Bybit
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