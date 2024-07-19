BlockScholes X Bybit加密衍生品分析報告表明投資者對ETH比BTC更看好

報告的主要亮點包括：

對 ETH的看漲情緒： BlockScholes的情緒指數(Senti-Meter Index)顯示，投資者對ETH的看漲情緒高於BTC。這種情緒受到以太坊ETF即將推出的預期的影響。

ETH期貨表現優於BTC： 儘管近期市場波動較大，但 ETH期貨的未平倉合約恢復速度快於BTC。這一恢復趨勢表明，市場對以太坊ETF前景的關注度較高。

強勁的 ETH永續交易： ETH永續合約的顯著交易量表明存在大量的多頭頭寸，可能是由於投資者在預期的市場發展前進行戰略性佈局。

ETH期權高波動性： ETH期權市場波動性保持在較高水平，尤其是在ETF審批的預期下，而BTC期權則表現出更為防禦的姿態。

對此，Bybit的機構負責人Eugene Cheung評論道：「最新數據強調了ETH的韌性和市場吸引力，特別是在我們接近關鍵監管里程碑之際。投資者顯然正在積極佈局，以應對不斷增長的市場預期。」

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