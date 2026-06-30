RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2025 DO GRUPO FERRERO DESTACA FERRERO FARMING VALUES COMO PILAR DE RESILIÊNCIA NAS CADEIAS DE FORNECIMENTO

A Ferrero publica seu 17º Relatório de Sustentabilidade, reforçando o Ferrero Farming Values como eixo central da sua estratégia de abastecimento de ingredientes. O documento também aprensenta avanços nos quatro pilares de sustentabilidade: clima e meio ambiente, obtenção de ingredientes, consumo responsável e pessoas.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Ferrero divulgou seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano fiscal 2024/25, detalhando como a companhia transforma seus compromissos em ações concretas e resultados mensuráveis.

Publicado no ano em que a Ferrero celebra seu 80º aniversário, o relatório reforça como as iniciativas de sustentabilidade estão integradas a todo o negócio e voltadas para apoiar sistemas alimentares mais sustentáveis de ponta a ponta: das fazendas e comunidades onde os ingredientes são produzidos às fábricas, produtos e colaboradores da companhia. O documento também destaca a evolução do Ferrero Farming Values como elemento-chave da estratégia do Grupo para o abastecimento responsável e o fortalecimento da resiliência das cadeias.

"O sucesso de longo prazo da Ferrero continua profundamente conectado ao bem-estar das pessoas e dos ecossistemas dos quais dependem nossas cadeias de fornecimento. Os consumidores buscam cada vez mais marcas em que possam confiar — construídas com base na qualidade, em práticas responsáveis de abastecimento, em processos produtivos cuidadosos e em um compromisso genuíno com as pessoas e o planeta.

Guiados pelo nosso propósito e pela nossa visão de longo prazo, continuaremos apoiando iniciativas voltadas à proteção dos recursos naturais, ao desenvolvimento de nossos colaboradores, comunidades e parceiros, e à criação de produtos que encantem os consumidores por muitas gerações."

Giovanni Ferrero, Presidente do Grupo Ferrero

Baseado na filosofia histórica da Ferrero de sacco conosciuto — "saber o que há dentro do saco" —, o Ferrero Farming Values está estruturado em cinco pilares: diligência na seleção de fornecedores; rastreabilidade e visibilidade da cadeia de fornecimento; certificações e padrões práticas agrícolas e apoio às comunidades, na qual a transformação setorial por meio da colaboração entre diferentes stakeholders é fundamental para enfrentar desafios sistêmicos. Esses elementos oferecem uma estrutura consistente e flexível para lidar com riscos e oportunidades específicas das cadeias de fornecimento de ingredientes prioritários, como cacau, óleo de palma, avelãs, café e laticínios.

"O Ferrero Farming Values traduz nossa abordagem de sustentabilidade em ações concretas voltadas ao abastecimento dos nossos principais ingredientes. Ele oferece uma estrutura sólida para fortalecer a responsabilidade dos fornecedores, ampliar a rastreabilidade e a certificação, apoiar os agricultores e impulsionar a colaboração em todo o setor, ao mesmo tempo em que nos permite adaptar nossas ações às particularidades de cada cadeia de fornecimento."

Lapo Civiletti, CEO do Grupo Ferrero

Principais destaques do Relatório de Sustentabilidade 2025

Obtenção de ingredientes de maneira sustentável

● Os principais ingredientes atingiram níveis elevados de rastreabilidade:

○ Cacau: 98% de rastreabilidade até os polígonos das fazendas;

○ Óleo de palma: 98,6% de rastreabilidade até as plantações;

○ Avelãs: 97% de rastreabilidade até os produtores;

○ Café: 100% de rastreabilidade até os polígonos das plantações.

● Quase 230 mil polígonos de áreas produtoras de café, óleo de palma e cacau foram analisados por meio do sistema de monitoramento alinhado ao Regulamento Europeu Antidesmatamento (EUDR), ampliando a visibilidade das cadeias e apoiando práticas de abastecimento livres de desmatamento.

● 99% do volume de cacau foi adquirido por meio de certificações ou padrões independentes, como Rainforest Alliance, Cocoa Horizons e Fairtrade.

● 100% do óleo de palma adquirido foi certificado pela RSPO.

● 100% dos grãos de café foram adquiridos com certificação Rainforest Alliance no modelo de cadeia segregada.

● Continuidade de parcerias voltadas ao fortalecimento das comunidades agrícolas, incluindo a ampliação do programa realizado com a Save the Children na Costa do Marfim, que deverá alcançar 235 comunidades produtoras de cacau até 2030.

Clima, gestão ambiental e circularidade de embalagens

● Continuidade do desenvolvimento do Plano de Transição Climática, apoiado pelo lançamento do Decarbonization Hub, nova ferramenta que permite às fábricas desenvolver e implementar planos escaláveis de descarbonização.

● Lançamento de uma campanha de coleta de dados de fornecedores para emissões de Escopo 3, abrangendo aproximadamente 60% do volume de matérias-primas, com taxa de resposta de 93%.

● Redução de 7,2% nas emissões dos Escopos 1 e 2 em relação ao ano anterior.

● 24 fábricas operando com 100% de eletricidade renovável proveniente da rede elétrica.

● Conclusão da primeira avaliação corporativa da pegada hídrica do Grupo e adesão à Alliance for Water Stewardship.

● 92,9% das embalagens foram projetadas para serem recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

● 86,8% das embalagens já são efetivamente recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis em escala.

● O redesenho das embalagens de Ferrero Rocher contribuiu para uma redução de 14,7% na relação plástico-produto em comparação à linha de base de 2019/20, evitando aproximadamente 16 mil toneladas de plástico desde setembro de 2021.

Consumo responsável

● Desenvolvimento dos Critérios Nutricionais Ferrero, baseados em evidências científicas, para orientar a inovação e a evolução do portfólio.

● Atualização dos Princípios de Publicidade e Marketing da companhia, reforçando as práticas de comunicação responsável.

Pessoas e comunidades

● Promoveu um ambiente de trabalho pautado pela inclusão e pelo respeito, apoiando o desenvolvimento dos colaboradores, o bem-estar e os direitos humanos em todas as suas operações.

● Implementou o programa de treinamento Inclusão & Respeito, alcançando 61 países, com mais de 500 sessões realizadas.

● Os principais elementos da iniciativa estão sendo incorporados a programas globais permanentes.

● O engajamento dos colaboradores permanece elevado: a pesquisa anual YOU registrou taxa de participação de 86%, com crescimento de 3 pontos no índice de engajamento e de 7 pontos no índice de capacitação.

● O programa Kinder Joy of Moving celebrou seu 20º aniversário em 2025, alcançando mais de 4,9 milhões de crianças em 35 países e mais de 60 milhões de crianças em todo o mundo desde 2005, com o apoio de mais de 130 parceiros públicos e privados.

Para mais informações, consulte o Relatório de Sustentabilidade 2025 completo do Grupo Ferrero.

Sobre o Grupo Ferrero

O Grupo Ferrero é um dos líderes globais no segmento de alimentos doces embalados, com marcas icônicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® e Tic Tac®, além de diversas marcas locais.

Fundada em 1946, em Alba, na Itália, a Ferrero celebra 80 anos como uma empresa familiar, com cerca de 50 mil colaboradores e presença em mais de 170 países. A companhia combina tradição, qualidade e inovação contínua em diferentes categorias, incluindo chocolates, sorvetes, biscoitos, panificação, cereais matinais e produtos voltados ao bem-estar.

Guiada por uma visão de longo prazo, a Ferrero busca um crescimento sustentável e responsável, fortalecendo sua presença em novos segmentos enquanto permanece fiel aos seus valores de excelência e cuidado.

FONTE Ferrero Group