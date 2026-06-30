RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2025 DO GRUPO FERRERO DESTACA FERRERO FARMING VALUES COMO PILAR DE RESILIÊNCIA NAS CADEIAS DE FORNECIMENTO
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30 jun, 2026, 08:45 GMT
A Ferrero publica seu 17º Relatório de Sustentabilidade, reforçando o Ferrero Farming Values como eixo central da sua estratégia de abastecimento de ingredientes. O documento também aprensenta avanços nos quatro pilares de sustentabilidade: clima e meio ambiente, obtenção de ingredientes, consumo responsável e pessoas.
SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Ferrero divulgou seu Relatório de Sustentabilidade referente ao ano fiscal 2024/25, detalhando como a companhia transforma seus compromissos em ações concretas e resultados mensuráveis.
Publicado no ano em que a Ferrero celebra seu 80º aniversário, o relatório reforça como as iniciativas de sustentabilidade estão integradas a todo o negócio e voltadas para apoiar sistemas alimentares mais sustentáveis de ponta a ponta: das fazendas e comunidades onde os ingredientes são produzidos às fábricas, produtos e colaboradores da companhia. O documento também destaca a evolução do Ferrero Farming Values como elemento-chave da estratégia do Grupo para o abastecimento responsável e o fortalecimento da resiliência das cadeias.
"O sucesso de longo prazo da Ferrero continua profundamente conectado ao bem-estar das pessoas e dos ecossistemas dos quais dependem nossas cadeias de fornecimento. Os consumidores buscam cada vez mais marcas em que possam confiar — construídas com base na qualidade, em práticas responsáveis de abastecimento, em processos produtivos cuidadosos e em um compromisso genuíno com as pessoas e o planeta.
Guiados pelo nosso propósito e pela nossa visão de longo prazo, continuaremos apoiando iniciativas voltadas à proteção dos recursos naturais, ao desenvolvimento de nossos colaboradores, comunidades e parceiros, e à criação de produtos que encantem os consumidores por muitas gerações."
Giovanni Ferrero, Presidente do Grupo Ferrero
Baseado na filosofia histórica da Ferrero de sacco conosciuto — "saber o que há dentro do saco" —, o Ferrero Farming Values está estruturado em cinco pilares: diligência na seleção de fornecedores; rastreabilidade e visibilidade da cadeia de fornecimento; certificações e padrões práticas agrícolas e apoio às comunidades, na qual a transformação setorial por meio da colaboração entre diferentes stakeholders é fundamental para enfrentar desafios sistêmicos. Esses elementos oferecem uma estrutura consistente e flexível para lidar com riscos e oportunidades específicas das cadeias de fornecimento de ingredientes prioritários, como cacau, óleo de palma, avelãs, café e laticínios.
"O Ferrero Farming Values traduz nossa abordagem de sustentabilidade em ações concretas voltadas ao abastecimento dos nossos principais ingredientes. Ele oferece uma estrutura sólida para fortalecer a responsabilidade dos fornecedores, ampliar a rastreabilidade e a certificação, apoiar os agricultores e impulsionar a colaboração em todo o setor, ao mesmo tempo em que nos permite adaptar nossas ações às particularidades de cada cadeia de fornecimento."
Lapo Civiletti, CEO do Grupo Ferrero
● Os principais ingredientes atingiram níveis elevados de rastreabilidade:
○ Cacau: 98% de rastreabilidade até os polígonos das fazendas;
○ Óleo de palma: 98,6% de rastreabilidade até as plantações;
○ Avelãs: 97% de rastreabilidade até os produtores;
○ Café: 100% de rastreabilidade até os polígonos das plantações.
● Quase 230 mil polígonos de áreas produtoras de café, óleo de palma e cacau foram analisados por meio do sistema de monitoramento alinhado ao Regulamento Europeu Antidesmatamento (EUDR), ampliando a visibilidade das cadeias e apoiando práticas de abastecimento livres de desmatamento.
● 99% do volume de cacau foi adquirido por meio de certificações ou padrões independentes, como Rainforest Alliance, Cocoa Horizons e Fairtrade.
● 100% do óleo de palma adquirido foi certificado pela RSPO.
● 100% dos grãos de café foram adquiridos com certificação Rainforest Alliance no modelo de cadeia segregada.
● Continuidade de parcerias voltadas ao fortalecimento das comunidades agrícolas, incluindo a ampliação do programa realizado com a Save the Children na Costa do Marfim, que deverá alcançar 235 comunidades produtoras de cacau até 2030.
● Continuidade do desenvolvimento do Plano de Transição Climática, apoiado pelo lançamento do Decarbonization Hub, nova ferramenta que permite às fábricas desenvolver e implementar planos escaláveis de descarbonização.
● Lançamento de uma campanha de coleta de dados de fornecedores para emissões de Escopo 3, abrangendo aproximadamente 60% do volume de matérias-primas, com taxa de resposta de 93%.
● Redução de 7,2% nas emissões dos Escopos 1 e 2 em relação ao ano anterior.
● 24 fábricas operando com 100% de eletricidade renovável proveniente da rede elétrica.
● Conclusão da primeira avaliação corporativa da pegada hídrica do Grupo e adesão à Alliance for Water Stewardship.
● 92,9% das embalagens foram projetadas para serem recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.
● 86,8% das embalagens já são efetivamente recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis em escala.
● O redesenho das embalagens de Ferrero Rocher contribuiu para uma redução de 14,7% na relação plástico-produto em comparação à linha de base de 2019/20, evitando aproximadamente 16 mil toneladas de plástico desde setembro de 2021.
● Desenvolvimento dos Critérios Nutricionais Ferrero, baseados em evidências científicas, para orientar a inovação e a evolução do portfólio.
● Atualização dos Princípios de Publicidade e Marketing da companhia, reforçando as práticas de comunicação responsável.
● Promoveu um ambiente de trabalho pautado pela inclusão e pelo respeito, apoiando o desenvolvimento dos colaboradores, o bem-estar e os direitos humanos em todas as suas operações.
● Implementou o programa de treinamento Inclusão & Respeito, alcançando 61 países, com mais de 500 sessões realizadas.
● Os principais elementos da iniciativa estão sendo incorporados a programas globais permanentes.
● O engajamento dos colaboradores permanece elevado: a pesquisa anual YOU registrou taxa de participação de 86%, com crescimento de 3 pontos no índice de engajamento e de 7 pontos no índice de capacitação.
● O programa Kinder Joy of Moving celebrou seu 20º aniversário em 2025, alcançando mais de 4,9 milhões de crianças em 35 países e mais de 60 milhões de crianças em todo o mundo desde 2005, com o apoio de mais de 130 parceiros públicos e privados.
Para mais informações, consulte o Relatório de Sustentabilidade 2025 completo do Grupo Ferrero.
O Grupo Ferrero é um dos líderes globais no segmento de alimentos doces embalados, com marcas icônicas como Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® e Tic Tac®, além de diversas marcas locais.
Fundada em 1946, em Alba, na Itália, a Ferrero celebra 80 anos como uma empresa familiar, com cerca de 50 mil colaboradores e presença em mais de 170 países. A companhia combina tradição, qualidade e inovação contínua em diferentes categorias, incluindo chocolates, sorvetes, biscoitos, panificação, cereais matinais e produtos voltados ao bem-estar.
Guiada por uma visão de longo prazo, a Ferrero busca um crescimento sustentável e responsável, fortalecendo sua presença em novos segmentos enquanto permanece fiel aos seus valores de excelência e cuidado.
FONTE Ferrero Group
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