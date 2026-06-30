LE RAPPORT RSE 2025 DU GROUPE FERRERO MET EN LUMIÈRE « FERRERO FARMING VALUES », UN LEVIER DE RÉSILIENCE POUR SES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Ferrero publie la 17e édition de son Rapport RSE. Le Groupe positionne son approche « Ferrero Farming Values » au cœur de sa stratégie d'approvisionnement en ingrédients et met en avant les progrès réalisés dans le cadre de ses quatre piliers de durabilité : climat et environnement, approvisionnement, consommation responsable et les personnes.

LUXEMBOURG, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero publie son Rapport RSE pour l'exercice 2024/25, présentant la manière dont l'entreprise transforme ses engagements en actions concrètes et en progrès mesurables.

Publié à l'occasion du 80e anniversaire de Ferrero, ce rapport illustre comment les initiatives de durabilité sont intégrées à l'ensemble des activités du Groupe et contribuent au développement de systèmes alimentaires plus durables, de bout en bout : des exploitations agricoles et communautés auprès desquelles les ingrédients sont sourcés jusqu'aux usines, produits et collaborateurs de l'entreprise. Il apporte également des précisions sur l'évolution du cadre « Ferrero Farming Values », présenté comme un moteur central de l'approche du Groupe en matière d'approvisionnement en ingrédients et de résilience des chaînes d'approvisionnement.

« Le succès à long terme de Ferrero reste étroitement lié au bien-être des personnes et des écosystèmes dont dépend notre chaîne d'approvisionnement. Les consommateurs recherchent de plus en plus des marques auxquelles ils peuvent faire confiance, fondées sur la qualité, des pratiques d'approvisionnement responsables, une fabrication rigoureuse et un engagement authentique envers les personnes et la planète. Guidés par notre raison d'être et notre vision de long terme, nous continuerons à soutenir des initiatives visant à préserver les ressources naturelles, à accompagner nos collaborateurs, nos communautés et nos partenaires, et à créer des produits qui continueront d'apporter du plaisir aux consommateurs pour les générations à venir. » a déclaré Giovanni Ferrero, Président du Groupe Ferrero.

Ancré dans la philosophie historique de Ferrero du sacco conosciuto (qui signifie en italien : « savoir ce qu'il y a dans le sac »), le programme « Ferrero Farming Values » repose sur cinq piliers fondamentaux : la diligence raisonnée des fournisseurs, la traçabilité et la visibilité des chaînes d'approvisionnement, les certifications et standards, les pratiques agricoles et les communautés, ainsi que la transformation sectorielle, où la coopération avec les parties prenantes est essentielle pour relever les défis systémiques. Ce cadre cohérent mais flexible permet d'aborder les risques et opportunités propres aux principales filières d'approvisionnement du Groupe, notamment le cacao, l'huile de palme, les noisettes, le café et les produits laitiers.

« Ferrero Farming Values traduit notre approche de la durabilité en actions concrètes pour l'approvisionnement de nos principaux ingrédients », a précisé Lapo Civiletti, Directeur Général du Groupe Ferrero. « Ce cadre structuré permet de renforcer la responsabilité des fournisseurs, d'améliorer la traçabilité et les certifications, de soutenir les agriculteurs et de favoriser la collaboration dans l'ensemble du secteur, tout en nous permettant de nous adapter aux réalités spécifiques de chaque filière d'approvisionnement. »

Principales informations du Rapport RSE 2025

Approvisionnement durable des ingrédients

- Les principaux ingrédients ont atteint des niveaux élevés de traçabilité : le cacao a atteint 98% de traçabilité jusqu'aux polygones des exploitations agricoles ; l'huile de palme a atteint 98,6% de traçabilité jusqu'aux plantations ; les noisettes ont atteint 97% de traçabilité jusqu'aux producteurs ; les grains de café ont atteint 100% de traçabilité jusqu'aux polygones des plantations.

- Près de 230 000 polygones provenant des chaînes d'approvisionnement du café, de l'huile de palme et du cacao ont été analysés dans le cadre du dispositif de surveillance aligné sur le Règlement européen contre la déforestation (EUDR), renforçant la visibilité sur les filières et contribuant à un approvisionnement sans déforestation.

- 99% des volumes de cacao provenaient de filières certifiées ou de référentiels indépendants tels que Rainforest Alliance, Cocoa Horizons ou Fairtrade ; 100% des volumes d'huile de palme étaient certifiés RSPO ; 100% des grains de café étaient certifiés Rainforest Alliance selon un modèle de chaîne d'approvisionnement ségréguée.

- Ferrero a poursuivi ses partenariats en soutien aux communautés agricoles, notamment à travers l'extension du programme mené avec Save the Children en Côte d'Ivoire, qui devrait bénéficier à 235 communautés productrices de cacao d'ici 2030.

Climat, préservation de l'environnement et circularité des emballages

- Ferrero a poursuivi le déploiement de son Plan de transition climatique grâce au lancement du Decarbonization Hub, un nouvel outil permettant aux sites industriels de concevoir et mettre en œuvre des feuilles de route de décarbonation évolutives à l'échelle de leurs opérations.

- Le Groupe a également lancé une campagne de collecte de données auprès de ses fournisseurs sur les émissions de Scope 3, couvrant environ 60% des volumes de matières premières, avec un taux de réponse de 93%.

- Les émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 ont diminué de 7,2% sur un an, notamment grâce à la poursuite de la transition énergétique, avec 24 sites industriels fonctionnant avec une électricité provenant à 100% de sources renouvelables du réseau.

- Ferrero a également réalisé sa première évaluation mondiale de l'empreinte eau au niveau de l'entreprise et a rejoint l'Alliance for Water Stewardship.

- Concernant les emballages : 92,9% des emballages étaient conçus pour être recyclables, réutilisables ou compostables ; 86,8% étaient effectivement recyclables, réutilisables ou compostables en pratique et à grande échelle.

- La refonte des boîtes Ferrero Rocher a permis une réduction de 14,7% du ratio plastique/produit par rapport à l'année de référence 2019/20, évitant environ 16 000 tonnes de plastique de manière cumulée depuis septembre 2021.

Consommation responsable

- Ferrero a développé des Critères nutritionnels Ferrero fondés sur la science, destinés à orienter l'innovation produit et l'évolution du portefeuille de marques.

- Le Groupe a également mis à jour ses Principes de publicité et de marketing afin de renforcer ses pratiques de communication responsable.

Collaborateurs et communautés

- Ferrero a renforcé une culture inclusive et respectueuse grâce à son Programme Inclusion & Respect, qui soutient le développement des collaborateurs, leur bien-être ainsi que le respect des droits humains dans l'ensemble de ses activités.

- Le programme a été déployé dans 61 pays, avec plus de 500 sessions organisées et un taux de participation des collaborateurs de 80%. Ses principaux éléments sont désormais intégrés dans les initiatives mondiales du Groupe.

- L'engagement des collaborateurs demeure élevé : l'enquête annuelle YOU Survey a enregistré un taux de participation de 86%, tandis que les indices d'Engagement et d'Autonomisation (Enablement) ont progressé respectivement de 3 et 7 points.

- Le programme Joy of Moving a célébré son 20e anniversaire en 2025. Il a touché plus de 4,9 millions d'enfants dans 35 pays cette année-là et plus de 60 millions d'enfants dans le monde depuis 2005, avec le soutien de plus de 130 partenaires experts publics et privés.

Pour plus d'informations dans le Rapport RSE du Groupe Ferrero 2025.

About Ferrero Group

Le Groupe Ferrero est l'un des leaders mondiaux de la confiserie et des produits alimentaires sucrés emballés, connu pour des marques emblématiques telles que Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® et Tic Tac®, ainsi que pour de nombreuses marques locales appréciées des consommateurs.

Fondé en 1946 à Alba, en Italie, Ferrero célèbre 80 années d'histoire en tant que groupe familial. L'entreprise emploie près de 50 000 personnes et est présente dans plus de 170 pays. Elle associe un héritage solide et un engagement constant en faveur de la qualité à une démarche continue d'innovation dans différentes catégories, notamment les glaces, biscuits et produits de boulangerie, céréales du petit-déjeuner et offres répondant à l'évolution des attentes des consommateurs. Guidé par une vision de long terme, Ferrero poursuit une croissance durable et responsable tout en restant fidèle à ses valeurs d'excellence et d'attention portée aux personnes.