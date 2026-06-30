FERRERO GROUP 2025 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU, TEDARİK ZİNCİRLERİNDE DAYANIKLILIĞIN İTİCİ GÜCÜ OLARAK FERRERO DEĞERLİ TARIM YAKLAŞIMINI ÖNE ÇIKARIYOR

Ferrero, 17. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak içerik tedarikine yönelik Ferrero Değerli Tarım yaklaşımını stratejisinin merkezine yerleştiriyor; sürdürülebilirlik çerçevesinin dört temel başlığı olan iklim ve çevre, tedarik, sorumlu tüketim ve insan alanlarında kaydedilen ilerlemeyi öne çıkarıyor.

LÜKSEMBURG, 30 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero, şirketin taahhütlerini somut aksiyonlara ve ölçülebilir ilerlemeye nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan 2024/25 mali yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı.

Ferrero'nun 80. yıl dönümünü kutladığı bir dönemde yayımlanan rapor, sürdürülebilirlik girişimlerinin şirketin tüm faaliyetlerine nasıl entegre edildiğini ve içeriklerin tedarik edildiği çiftliklerden ve topluluklardan fabrikalara, ürünlere ve çalışanlara uzanan uçtan uca sürdürülebilir gıda sistemlerini desteklemeyi nasıl hedeflediğini ortaya koyuyor. Rapor ayrıca, güçlendirilmiş Ferrero Değerli Tarım çerçevesini, Grup'un içerik tedariki ve tedarik zincirlerinde dayanıklılık yaklaşımının merkezinde yer alan temel bir itici güç olarak konumlandırıyor.

"Ferrero'nun uzun vadeli başarısı, tedarik zincirimizin dayandığı insanların ve ekosistemlerin refahıyla yakından bağlantılı olmaya devam ediyor. Tüketiciler giderek daha fazla güvenebilecekleri markalar arıyor — kalite, iyi tedarik uygulamaları, özenli üretim süreçleri ve insanlara ve gezegene yönelik gerçek bir bağlılık üzerine inşa edilmiş markalar.

Amacımız ve uzun vadeli vizyonumuz doğrultusunda; doğal kaynakların korunması, çalışanlarımızın, topluluklarımızın ve iş ortaklarımızın desteklenmesi ile gelecek nesiller boyunca tüketicilere keyif veren ürünlerin geliştirilmesine yönelik girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi Ferrero Group Başkanı Giovanni Ferrero.

Ferrero'nun uzun yıllara dayanan sacco conosciuto felsefesinden — "çantanın içinde ne olduğunu bilmek" — ilham alan Ferrero Değerli Tarım, beş temel unsur etrafında şekilleniyor: tedarikçi durum tespiti, tedarik zinciri izlenebilirliği ve görünürlüğü, sertifikasyon ve standartlar, tarım uygulamaları ve topluluklar ile sektör dönüşümü. Sistemik zorlukların ele alınmasında paydaşlarla iş birliği, bu dönüşümün kritik bir parçasını oluşturuyor. Bu unsurlar; kakao, palm yağı, fındık, kahve ve süt ürünleri gibi temel içeriklerin tedarik zincirlerine özgü risk ve fırsatları ele almak için tutarlı ancak esnek bir çerçeve sunuyor.

"Ferrero Değerli Tarım, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel içeriklerimizin tedariki genelinde somut aksiyonlara dönüştürüyor" dedi Ferrero Group İcra Kurulu Başkanı Lapo Civiletti. "Tedarikçilerin hesap verebilirliğini güçlendirmek, izlenebilirlik ve sertifikasyonu iyileştirmek, çiftçileri desteklemek ve sektör genelinde iş birliğini teşvik etmek için yapılandırılmış bir çerçeve sunuyor — aynı zamanda her bir hammadde tedarik zincirinin kendine özgü dinamiklerine uyum sağlamamıza olanak tanıyor."

2025 Sürdürülebilirlik Raporu'ndan öne çıkan başlıklar

İçeriklerin sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesi

• Temel içeriklerde yüksek izlenebilirlik seviyelerine ulaşıldı: kakao çiftlik poligon haritalarına kadar %98, palm yağı plantasyona kadar %98,6, fındık çiftçiye kadar %97 ve kahve çekirdekleri plantasyon poligon haritalarına kadar %100 izlenebilirliğe ulaştı.

• Kahve, palm yağı ve kakao tedarikçilerinden yaklaşık 230.000 tedarik zinciri poligonu, Ferrero'nun EUDR ile uyumlu izleme süreci kapsamında analiz edilerek görünürlük güçlendirildi ve ormansızlaşmadan arındırılmış tedarik desteklendi.

• Kakao hacimlerinin %99'u Rainforest Alliance, Cocoa Horizons ve Fairtrade gibi sertifikasyonlar veya bağımsız olarak yönetilen diğer standartlar aracılığıyla tedarik edildi; palm yağı hacimlerinin %100'ü RSPO sertifikalı, kahve çekirdeklerinin %100'ü ise ayrıştırılmış tedarik zinciri modeli kapsamında Rainforest Alliance Sertifikalı oldu.

• Tarım topluluklarını desteklemeye yönelik ortaklıklar sürdürüldü; bu kapsamda Côte d'Ivoire'daki etkili Save the Children programı genişletilerek 2030 yılına kadar 235 kakao üreticisi topluluğa ulaşması hedeflendi.

İklim, çevresel sorumluluk ve ambalaj döngüselliği

• İklim Geçiş Planı'nın geliştirilmesine devam edildi; bu süreç, üretim tesislerinin operasyonlar genelinde ölçeklenebilir karbonsuzlaşma yol haritaları tasarlamasını ve uygulamasını sağlayan yeni bir araç olan Decarbonization Hub'ın lansmanıyla desteklendi.

• Hammadde hacimlerinin yaklaşık %60'ını kapsayan bir Kapsam f3 tedarikçi veri kampanyası başlatıldı ve tedarikçi veri gönderim oranı %93 olarak gerçekleşti.

• Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları, 24 tesisin şebekeden %100 yenilenebilir elektrikle faaliyet göstermesi dahil olmak üzere devam eden enerji dönüşümü çalışmaları sayesinde yıllık bazda %7,2 azaltıldı.

• Grup genelindeki ilk Su Kurumsal Ayak İzi değerlendirmesi tamamlandı ve Alliance for Water Stewardship'e katılım sağlandı.

• Genel ambalajların %92,9'u geri dönüştürülebilirlik, yeniden kullanılabilirlik veya kompostlanabilirlik için tasarlandı; %86,8'i ise uygulamada ve ölçekli olarak geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompostlanabilir hale geldi.

• Ferrero Rocher kutularının yeniden tasarımı, 2019/20 baz yılına kıyasla plastik-ürün oranında %14,7 azalma sağladı ve Eylül 2021'den bu yana kümülatif olarak yaklaşık 16.000 ton plastiğin önüne geçildi.

Sorumlu Tüketim

• Ürün inovasyonuna yön vermek ve portföy gelişimine rehberlik etmek amacıyla bilim temelli Ferrero Beslenme Kriterleri geliştirildi.

• Sorumlu iletişim uygulamalarımızı güçlendirmek için Reklamcılık ve Pazarlama İlkelerimiz güncellendi.

İnsanlar ve topluluklar

• Operasyonlar genelinde çalışan gelişimini, esenliğini ve insan haklarını destekleyen, kapsayıcılık ve saygı temelli bir çalışma ortamı güçlendirildi.

• 61 ülkede uygulanan, 500'den fazla oturumun gerçekleştirildiği Dahil Etme ve Saygı eğitim programı hayata geçirildi.

• Çalışan bağlılığı güçlü seyrini sürdürüyor; yıllık YOU Anketi'nde katılım oranı %86'ya ulaşırken, Bağlılık ve Yetkinleştirme Endeksi puanları sırasıyla 3 ve 7 puan arttı.

• Joy of Moving Programı: 2025 yılında 20. yılını kutladı; 35 ülkede 4,9 milyondan fazla çocuğa ve 2005'ten bu yana dünya genelinde 60 milyondan fazla çocuğa ulaştı. Program, 130'dan fazla kamu ve özel sektör uzman ortağının desteğiyle yürütülüyor.

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