FERRERO GROUP 2025 SUSTAINABILITY REPORT MENEGASKAN FERRERO FARMING VALUES SEBAGAI PENDORONG KETAHANAN RANTAI PASOK

Ferrero menerbitkan Sustainability Report ke-17 yang menempatkan pendekatan Ferrero Farming Values dalam pengadaan bahan baku sebagai inti strategi keberlanjutan perusahaan, sekaligus menyoroti kemajuan pada empat pilar utama kerangka keberlanjutannya: iklim dan lingkungan, pengadaan bahan baku, konsumsi yang bertanggung jawab, serta sumber daya manusia.

LUXEMBOURG, 30 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Ferrero Group merilis Sustainability Report untuk tahun fiskal 2024/25, yang menunjukkan bagaimana perusahaan menerjemahkan komitmen keberlanjutannya menjadi aksi nyata dan capaian yang terukur.

Dirilis bertepatan dengan perayaan 80 tahun Ferrero, laporan ini menyoroti bagaimana inisiatif keberlanjutan telah terintegrasi di seluruh lini bisnis perusahaan untuk mendukung sistem pangan yang lebih berkelanjutan secara menyeluruh, mulai dari lahan pertanian dan komunitas tempat bahan baku diperoleh, hingga fasilitas produksi, produk, dan sumber daya manusia. Laporan ini juga memperkenalkan penguatan kerangka Ferrero Farming Values sebagai pendekatan utama perusahaan dalam pengadaan bahan baku sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok.

"Keberhasilan jangka panjang Ferrero selalu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan ekosistem yang menjadi fondasi rantai pasok kami. Konsumen kini semakin mencari merek yang dapat mereka percaya, dibangun atas kualitas produk, praktik pengadaan bahan baku yang baik, proses manufaktur yang cermat, serta komitmen nyata terhadap manusia dan bumi.

Berlandaskan tujuan dan visi jangka panjang kami, Ferrero akan terus mendukung berbagai inisiatif untuk melindungi sumber daya alam, mendukung karyawan, komunitas, dan mitra, serta menghadirkan produk yang dapat dinikmati konsumen dari generasi ke generasi," ujar Giovanni Ferrero, President of Ferrero Group.

Berakar dari filosofi Ferrero yang telah lama diterapkan, sacco conosciuto atau "knowing what is in the bag", Ferrero Farming Values dibangun berdasarkan lima elemen utama, yaitu supplier due diligence, ketertelusuran dan visibilitas rantai pasok, sertifikasi dan standar, praktik pertanian dan komunitas, serta transformasi sektor melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan sistemik. Kerangka ini memberikan pendekatan yang konsisten namun tetap fleksibel dalam menjawab berbagai risiko dan peluang pada rantai pasok bahan baku utama seperti kakao, minyak sawit, hazelnut, kopi, dan produk susu.

"Ferrero Farming Values menerjemahkan pendekatan keberlanjutan kami menjadi langkah nyata dalam pengadaan bahan baku utama," ujar Lapo Civiletti, Chief Executive Officer of Ferrero Group. "Kerangka ini memberikan pendekatan yang terstruktur untuk memperkuat akuntabilitas pemasok, meningkatkan ketertelusuran dan sertifikasi, mendukung para petani, serta mendorong kolaborasi di seluruh sektor, sekaligus memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan karakteristik masing-masing rantai pasok bahan baku."

Sorotan utama Sustainability Report 2025

Pengadaan bahan baku secara berkelanjutan

- Bahan baku utama mencapai tingkat ketertelusuran yang tinggi, dengan kakao mencapai 98% hingga peta poligon lahan pertanian, minyak sawit mencapai 98,6% hingga tingkat perkebunan, hazelnut mencapai 97% hingga tingkat petani, dan biji kopi mencapai 100% hingga peta poligon perkebunan.

- Hampir 230.000 poligon rantai pasok dari pemasok kopi, minyak sawit, dan kakao dianalisis melalui proses pemantauan Ferrero yang selaras dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR), guna memperkuat visibilitas rantai pasok dan mendukung praktik pengadaan bebas deforestasi.

- Sebanyak 99% volume kakao diperoleh melalui skema sertifikasi atau standar independen seperti Rainforest Alliance, Cocoa Horizons, dan Fairtrade; 100% volume minyak sawit telah tersertifikasi RSPO; serta 100% biji kopi telah memperoleh sertifikasi Rainforest Alliance melalui model rantai pasok terpisah (segregated supply chain model).

- Ferrero terus memperluas kemitraan untuk mendukung komunitas petani, termasuk pengembangan program bersama Save the Children di Pantai Gading yang ditargetkan menjangkau 235 komunitas penghasil kakao pada tahun 2030.

Iklim, pengelolaan lingkungan, dan sirkularitas kemasan

- Melanjutkan pengembangan Climate Transition Plan melalui peluncuran Decarbonization Hub, sebuah alat baru yang membantu fasilitas produksi merancang dan menerapkan peta jalan dekarbonisasi yang dapat diperluas di seluruh operasional.

- Meluncurkan kampanye pengumpulan data emisi Scope 3 dari pemasok yang mencakup sekitar 60% volume bahan baku, dengan tingkat partisipasi pemasok mencapai 93%.

- Emisi gas rumah kaca Scope 1 dan Scope 2 berhasil dikurangi sebesar 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh upaya transisi energi berkelanjutan, termasuk 24 fasilitas produksi yang kini menggunakan 100% listrik terbarukan dari jaringan listrik.

- Menyelesaikan penilaian pertama Water Corporate Footprint di seluruh grup serta bergabung dengan Alliance for Water Stewardship.

- Sebanyak 92,9% dari keseluruhan kemasan telah dirancang agar dapat didaur ulang, digunakan kembali, atau dikomposkan, sementara 86,8% kemasan telah dapat didaur ulang, digunakan kembali, atau dikomposkan dalam praktik dan pada skala yang memadai.

- Redesain kemasan Ferrero Rocher berhasil berkontribusi pada penurunan rasio plastik terhadap produk terhadap produk sebesar 14,7% dibandingkan baseline 2019/20, sehingga secara kumulatif menghindari penggunaan sekitar 16.000 ton plastik sejak September 2021.

Konsumsi yang bertanggung jawab

- Mengembangkan Ferrero Nutrition Criteria berbasis sains untuk mengarahkan inovasi produk dan memandu pengembangan portofolio Perusahaan.

- Memperbarui Advertising & Marketing Principles guna memperkuat praktik komunikasi pemasaran yang bertanggung jawab.

Sumber daya manusia dan komunitas

- Membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi inklusi dan rasa saling menghormati, sekaligus mendukung pengembangan karyawan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh operasional kami.

- Melaksanakan program pelatihan Inklusi & Rasa Saling Menghormati yang menjangkau 61 negara, dengan lebih dari 500 sesi pelatihan telah diselenggarakan.

- Tingkat keterlibatan karyawan tetap kuat, dengan survei tahunan YOU Survey mencatat tingkat partisipasi sebesar 86%, sementara skor Engagement dan Enablement Index masing-masing meningkat sebesar tiga dan tujuh poin.

- Program Joy of Moving merayakan hari jadinya yang ke-20 pada 2025, dengan menjangkau lebih dari 4,9 juta anak di 35 negara dan lebih dari 60 juta anak di seluruh dunia sejak 2005, didukung oleh lebih dari 130 mitra ahli dari sektor publik maupun swasta.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengakses Ferrero Group Sustainability Report 2025 secara lengkap.

Tentang Ferrero Group

Ferrero Group merupakan pemimpin global di industri makanan manis dalam kemasan, dengan berbagai merek ikonik seperti Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher®, dan Tic Tac®, serta berbagai merek lokal di berbagai negara.

Didirikan pada tahun 1946 di Alba, Italia, Ferrero kini merayakan 80 tahun sebagai perusahaan keluarga dengan 50.000 karyawan dan operasional di lebih dari 170 negara. Perusahaan memadukan warisan panjang dan komitmen terhadap kualitas dengan inovasi berkelanjutan di berbagai merek dan kategori produk, termasuk es krim, biskuit dan bakery, sereal sarapan, hingga produk yang mendukung gaya hidup lebih sehat (better-for-you). Dengan visi jangka panjang, Ferrero terus berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, memperkuat kehadirannya di berbagai segmen baru tanpa meninggalkan nilai-nilai utama perusahaan, yaitu kualitas, keunggulan, dan kepedulian.

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