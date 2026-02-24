Reserve a data: trigésima nona Feira Internacional de Hardware da China, Xangai, de 24 a 26 de março de 2026

XANGAI, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A 39ª Feira Internacional de Hardware da China (China International Hardware Fair, CIHF), uma plataforma de comércio impactante para o setor global de hardware e ferramentas, está pronta para abrir suas portas no amplo Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC) em Xangai. O evento anual da indústria global de hardware deverá atrair mais de 60.000 profissionais de mais de 70 países, incluindo fabricantes, distribuidores, atacadistas e especialistas em compras, ansiosos por explorar as últimas inovações em hardware e estabelecer parcerias internacionais.

A CIHF deste ano ocupa impressionantes 170.000 metros quadrados em vários salões, com quase 3.100 expositores apresentando toda a cadeia de suprimentos de hardware, de componentes individuais a ferramentas, equipamentos e máquinas práticas no mundo real. Como uma feira global de hardware para dar início ao ano, a CIHF continua a servir como um centro vital para as tendências da indústria, conectando compradores globais com soluções de ponta em meio a um mercado em rápida evolução e impulsionando o crescimento sustentável por meio da manufatura inteligente em um setor que prioriza igualmente o desenvolvimento responsável e os objetivos de negócios.

Como uma vitrine de inovação e diversidade, os destaques incluem:

Ferramentas elétricas e manuais (quatro salas de exposições dedicadas apresentando avanços em modelos sem fio, sem escova e de precisão, além de maior duração da bateria.), abrasivos, materiais e equipamentos de soldagem, equipamentos de elevação, aparelhagem e logística, equipamentos de segurança e equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de jardim e limpeza, iluminação e xona elétrica de baixa tensão, ferramentas pneumáticas, dispositivos eletromecânicos, hardware de construção, fixadores, dispositivos domésticos e muito mais.

Entre as estreias mais comentadas, expositores de destaque da China e de outros países apresentarão seus produtos em formatos inovadores e modernos. Os visitantes podem esperar muitas empresas demonstrando serviços de personalização de OEM/ODM. A sustentabilidade é o principal foco, com exposições que destacam materiais ecológicos e soluções líderes de energia de lítio, refletindo o impulso da China em direção à neutralidade de carbono até 2060.

Visitantes de dezenas de países podem entrar na China sem visto por até 30 dias ou fazer trânsito sem visto por 240 horas (10 dias). O local do NECC oferece acesso fácil através das redes ferroviárias de alta velocidade e metrô de Xangai, além de uma grande variedade de hotéis de negócios nas proximidades, facilitando a vida dos profissionais de hardware globais, tanto locais quanto estrangeiros. A CIHF é o principal evento do setor de hardware, conectando varejistas, fabricantes, atacadistas e distribuidores, simplificando a descoberta de produtos, a procura de fornecedores e a velocidade de comercialização. Convidamos você a participar da 39ª Feira Internacional de Hardware da China, de 24 a 26 de março de 2026, em Xangai.

Pré-inscrição de visitantes: https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

