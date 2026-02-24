일정 발표: 제39회 중국국제하드웨어박람회, 2026년 3월 24~26일 상하이 개최

상하이 2026년 2월 24일 /PRNewswire/ -- 글로벌 하드웨어 및 공구 산업을 위한 영향력 있는 무역 플랫폼인 제39회 중국국제하드웨어박람회(China International Hardware Fair, CIHF)가 상하이 국립전시컨벤션센터(NECC)에서 성대하게 개막할 예정이다. 글로벌 하드웨어 산업을 대표하는 연례행사인 이번 박람회에는 제조업체, 유통업체, 도매업체, 조달 전문가 등 70여 개국에서 6만 명 이상의 업계 관계자가 참여해 최신 하드웨어 기술과 혁신을 살펴보고 국제 협력 기회를 모색할 것으로 기대된다.

올해 CIHF는 다수의 전시관에서 총 17만 제곱미터 규모로 개최되며, 약 3100개 전시업체가 참여해 개별 부품부터 실사용 공구, 장비, 기계에 이르는 하드웨어 전체 공급망을 선보인다. 한 해를 시작하는 세계적인 하드웨어 전시회로서 CIHF는 급변하는 시장 환경 속에서 글로벌 바이어와 첨단 솔루션을 연결하고, 책임 있는 개발과 비즈니스 목표를 동등하게 우선시하는 지능형 제조를 통해 지속 가능한 성장을 견인하는 핵심 허브 역할을 지속하고 있다.

혁신성과 다양성의 장이 될 이번 박람회의 주요 하이라이트는 다음과 같다:

전동 및 수공구(무선, 브러시리스, 정밀 모델의 진보와 배터리 수명 개선을 선보이는 4개 전시관), 연마재, 용접 재료 및 장비, 리프팅, 리깅 및 물류 장비, 안전 장비 및 개인 보호구(PPE), 원예 및 청소 장비, 조명 및 저전압 전기 구역, 공압 공구, 전기 기계 장치, 건축 하드웨어, 패스너, 가정용 기기 등 다양한 품목이 전시된다.

화제를 모으는 신규 공개 제품 가운데 중국 및 해외 주요 참가 기업이 혁신적이고 현대적인 전시 방식으로 자사 제품을 선보일 예정이며, 다수의 기업이 OEM/ODM 맞춤형 서비스 시연을 진행한다. 또한 2060년 탄소중립 달성을 목표로 한 중국의 정책 방향을 반영해 친환경 소재와 리튬 에너지 솔루션을 강조한 전시로 지속 가능성을 핵심 주제로 부각할 예정이다.

수십 개 국가의 방문객은 최대 30일 무비자 입국 또는 240시간(10일) 무비자 환승 혜택을 누릴 수 있다. 행사장이 위치한 국가전시컨벤션센터는 상하이의 고속철도 및 지하철 노선과 편리하게 연결돼 있으며, 인근에 다수의 비즈니스 호텔이 있어 해외•국내 하드웨어 업계 종사자들이 편리하게 방문할 수 있다. CIHF는 소매업체, 제조업체, 도매업체, 유통업체를 연결하는 하드웨어 업계 최고의 행사로, 제품 탐색과 공급업체 발굴, 신속한 시장 진입을 지원한다. 2026년 3월 24~26일 상하이에서 열리는 제39회 중국국제하드웨어박람회에 많은 관심과 참여를 바란다.

방문객 사전 등록: https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

문의처:

미디어 담당: 에디슨 저우(Edison Zhou)

웹사이트: www.hardware-fair.com

이메일: [email protected]

전화: 86-10-63356966

SOURCE China International Hardware Fair