Reserve la fecha: la Feria Internacional de Ferretería de China número 39 se llevará a cabo en Shanghái, del 24 al 26 de marzo de 2026

SHANGHÁI, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La 39.ª Feria Internacional de Ferretería de China (China International Hardware Fair, CIHF), una impactante plataforma comercial para el sector de ferretería y herramientas a nivel mundial, está lista para abrir sus puertas en el extenso Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái. Se espera que el evento anual del sector de ferreterías a nivel mundial reúna a más de 60.000 profesionales de más de 70 países, incluidos fabricantes, distribuidores, mayoristas y especialistas en adquisiciones ansiosos por explorar las últimas innovaciones en ferretería y forjar alianzas internacionales.

La feria CIHF de este año abarca impresionantes 170.000 metros cuadrados en varias salas, con casi 3.100 expositores que muestran toda la cadena de suministro de ferretería, desde componentes individuales hasta herramientas, equipos y maquinaria prácticos en el mundo real. Como feria mundial de ferretería para lanzar el año, CIHF continúa sirviendo como un centro vital para las tendencias del sector, conecta a compradores a nivel mundial con soluciones de vanguardia en medio de un mercado en rápida evolución e impulsa el crecimiento sostenible mediante la fabricación inteligente en un sector que prioriza el desarrollo responsable y los objetivos comerciales por igual.

Entre los aspectos más destacados de innovación y diversidad, se incluyen:

Herramientas eléctricas y manuales (cuatro salas de exposición dedicadas que muestran avances en modelos inalámbricos, sin escobillas y de precisión, junto con una mayor duración de la batería). Abrasivos, materiales y equipos de soldadura, equipos de elevación, aparejo y logística, equipos de seguridad y equipos de protección personal (EPP), equipos de jardinería y limpieza, iluminación y zona eléctrica de baja tensión, herramientas neumáticas, dispositivos electromecánicos, herramientas de construcción, sujetadores, dispositivos domésticos y mucho más.

Entre los lanzamientos que más expectativa generan, destacados expositores de China y del resto del mundo presentarán sus productos en formatos modernos e innovadores. Los visitantes encontrarán varias empresas que realizarán demostraciones de sus servicios de personalización bajo los modelos de fabricación de equipos y de diseños originales (OEM y ODM, por sus siglas en inglés, respectivamente). La sostenibilidad ocupa un lugar central con exposiciones que destacan los materiales ecológicos y las principales soluciones de energía de litio, lo que refleja el impulso de China hacia la neutralidad en emisiones de carbono para 2060.

Los visitantes de docenas de países disfrutan de entrada sin visado a China por hasta 30 días o tránsito sin visado de 240 horas (10 días). La sede de NECC ofrece acceso sin problemas mediante las redes de trenes y metro de alta velocidad de Shanghái, además de una amplia oferta de hoteles de negocios en las inmediaciones, lo que hace que sea fácil para los profesionales de ferretería a nivel mundial en el país y en el extranjero. CIHF es el principal evento del sector de ferretería que conecta a minoristas, fabricantes, mayoristas y distribuidores, lo que agiliza el descubrimiento de productos, el abastecimiento de proveedores y la velocidad de comercialización. Lo invitamos sinceramente a asistir a la 39.ª Feria Internacional de Ferretería de China en Shanghái, del 24 al 26 de marzo de 2026.

