Reserve la fecha: 39ª Feria Internacional de Ferretería de China, Shanghái, del 24 al 26 de marzo de 2026

SHANGHAI, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La 39ª Feria Internacional de Ferretería de China (CIHF), una plataforma comercial de gran impacto para la industria global de ferretería y herramientas, se inaugura en el extenso Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái. Se espera que este evento anual de la industria ferretera global atraiga a más de 60.000 profesionales de más de 70 países, incluyendo fabricantes, distribuidores, mayoristas y especialistas en compras, deseosos de explorar las últimas innovaciones en ferretería y forjar alianzas internacionales.

La CIHF de este año abarca una impresionante superficie de 170.000 metros cuadrados en múltiples pabellones, con casi 3.100 expositores que muestran toda la cadena de suministro de ferretería, desde componentes individuales hasta herramientas, equipos y maquinaria prácticos. Como feria mundial de ferretería que inicia el año, la CIHF continúa siendo un centro vital para las tendencias de la industria, conectando a compradores globales con soluciones de vanguardia en un mercado en rápida evolución e impulsando el crecimiento sostenible a través de la fabricación inteligente en un sector que prioriza por igual el desarrollo responsable y los objetivos comerciales.

Como escaparate de innovación y diversidad, los aspectos más destacados incluyen:

Herramientas eléctricas y manuales (cuatro salas de exposición dedicadas que muestran avances en modelos inalámbricos, sin escobillas y de precisión, junto con una mayor duración de la batería), abrasivos, materiales y equipos de soldadura, equipos de elevación, aparejos y logística, equipos de seguridad y equipos de protección individual (EPI), equipos de jardinería y limpieza, iluminación y zonas eléctricas de bajo voltaje, herramientas neumáticas, dispositivos electromecánicos, herrajes para la construcción, fijaciones, electrodomésticos y más.

Entre los debuts más esperados, destacados expositores de China e internacionales presentarán sus productos en formatos innovadores y modernos. Los visitantes podrán encontrar numerosas empresas que demostrarán servicios de personalización OEM/ODM. La sostenibilidad cobra protagonismo con exhibiciones que destacan materiales ecológicos y soluciones líderes en energía de litio, lo que refleja el esfuerzo de China por alcanzar la neutralidad de carbono para 2060.

Visitantes de decenas de países disfrutan de entrada sin visado a China por hasta 30 días, o de un tránsito sin visado de 240 horas (10 días). El recinto del NECC ofrece un acceso sin problemas a través de las redes ferroviarias y de metro de alta velocidad de Shanghái, además de una gran variedad de hoteles de negocios cercanos, lo que facilita la experiencia de los profesionales del hardware a nivel mundial, tanto nacionales como internacionales. CIHF es el principal evento de la industria del hardware que conecta a minoristas, fabricantes, mayoristas y distribuidores, optimizando el descubrimiento de productos, la búsqueda de proveedores y la rapidez de comercialización. Les invitamos cordialmente a asistir a la 39ª Feria Internacional de Hardware de China, que se celebrará del 24 al 26 de marzo de 2026 en Shanghái.

Registro previo para visitantes: https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

