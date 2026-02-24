Réservez la date : 39e China International Hardware Fair, Shanghai, du 24 au 26 mars 2026

SHANGHAI, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- La 39e édition de la China International Hardware Fair (CIHF), la plateforme commerciale la plus importante au monde dans les secteurs de la quincaillerie et des outils, est sur le point d'ouvrir ses portes au National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghai, un centre tentaculaire d'expositions et de congrès. L'événement annuel du secteur de la quincaillerie devrait attirer plus de 60 000 professionnels venus de plus de 70 pays, y compris des fabricants, des distributeurs, des grossistes et des spécialistes de l'approvisionnement désireux d'explorer les dernières innovations en matière de quincaillerie et de nouer des partenariats internationaux.

Cette année, la CIHF s'étend sur une surface impressionnante de 170 000 mètres carrés répartis sur plusieurs halls, avec près de 3 100 exposants qui représentent la chaîne d'approvisionnement complète de la quincaillerie, des composants individuels aux outils, équipements et machines pratiques dans le monde réel. En tant que premier salon mondial de la quincaillerie de l'année, la CIHF fait toujours office de plaque tournante essentielle pour le secteur, en rapprochant les acheteurs mondiaux des solutions de pointe sur un marché en évolution rapide, et en stimulant la croissance durable grâce à une fabrication intelligente, dans un secteur qui fait la part belle tant au développement responsable qu'aux objectifs commerciaux.

En tant que vitrine de l'innovation et de la diversité, les principaux points forts sont les suivants :

Outils électriques et à main (quatre halls d'exposition dédiés présentant des avancées dans les modèles sans fil, sans balais et de précision, ainsi qu'une meilleure durée de vie des batteries), Abrasifs, matériaux et équipements de soudage, équipements de levage, de gréement et de logistique, équipements de sécurité et de protection individuelle (EPI), équipements de jardinage et de nettoyage, éclairage et zone électrique à basse tension, outils pneumatiques, appareils électromécaniques, matériel de construction, fixations, appareils domestiques, et plus encore.

Parmi les nouveautés incontournables, d'éminents exposants chinois et internationaux présenteront leurs produits dans des formats innovants et modernes. Les visiteurs peuvent s'attendre à ce que de nombreuses entreprises présentent des services de personnalisation OEM/ODM. Le développement durable occupe le devant de la scène avec des expositions mettant en avant des matériaux écologiques et des solutions énergétiques de pointe à base de lithium, reflétant la volonté de la Chine d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Les visiteurs venus de douzaines de pays bénéficient d'une entrée sans visa en Chine pendant 30 jours ou 240 heures (10 jours) de transit sans visa.Le site du NECC est aisément accessible en train à grande vitesse et par le métro de Shanghai, sans oublier les nombreux hôtels d'affaires situés à proximité, ce qui facilite la tâche des professionnels de la quincaillerie, qu'ils soient chinois ou étrangers. La CIHF est le premier événement du secteur de la quincaillerie qui réunit les détaillants, les fabricants, les grossistes et les distributeurs, rationalisant la découverte de produits, la recherche de fournisseurs et la rapidité de mise sur le marché. Nous vous invitons sincèrement à participer à la 39e édition de la China International Hardware Fair, qui se tiendra du 24 au 26 mars 2026 à Shanghai.

Préinscription des visiteurs : https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

Nous contacter :

Relations avec la presse : Edison Zhou

Site Web : www.hardware-fair.com

Email : [email protected]

Tél : 86-10-63356966