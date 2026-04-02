ROBERT PATTINSON MANCHETE 1664'S "INDISCUTIVELMENTE BOM GOSTO" LANÇAMENTO EM LONDRES

LONDRES , 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Robert Pattinson se juntou a jornalistas, influenciadores e convidados do setor para o lançamento da nova campanha global de 1664, "Unquestionably Good Taste".

Robert Pattinson no lançamento da campanha "Inquestionably Good Taste" de 1664

A noite começou com uma exibição do filme da campanha — um curta-metragem de Paris dirigido por Brady Corbet, no qual Pattinson interpreta três personagens contrastantes — seguido por uma entrevista no palco com o crítico de cinema Ali Plumb, com Pattinson em seu papel no filme e como embaixador da 1664 Global, e um painel de discussão separado com Raven Smith, Rickie Ho e Patricia Bright sobre ideias contemporâneas de gosto e cultura.

Realizado no Town Hall Spaces, o evento reuniu mídia e talentos criativos dos mercados internacionais e do Reino Unido para uma noite de filmes, debates e momentos de produtos que mostraram a posição da 1664 Blanc como uma cerveja premium alinhada à moda. A campanha foi apresentada como uma conversa cultural — convidando o público a considerar como o gosto é feito e expresso em arte, moda e estilo de vida.

Robert Pattinson disse: "O que realmente me atraiu em 1664 foi o senso de estilo e humor refrescante e forte. Eu gostava de interpretar personagens com identidades e pontos de vista completamente diferentes, cada um convencido de que estava certo. O gosto é uma coisa tão pessoal - todo mundo acha que já descobriu. A diversão do filme é ver essa certeza desvendar e explorar o quão subjetivo o Bom Gosto realmente é."

Sobre 1664

Azul na garrafa e icônico no sabor. 1664 Blanc é uma bière française premium leve e refrescante com um toque cítrico e um toque delicado de especiarias. Perfeito para momentos com amigos. Para saber mais, acesse @1664blanc

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FONTE 1664