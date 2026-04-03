로버트 패틴슨, 1664의 '언퀘스처너블리 굿 테이스트' 런던 론칭 행사 주인공으로 나서

런던, 2026년 4월 3일 /PRNewswire/ -- 로버트 패틴슨(Robert Pattinson)이 1664의 새로운 글로벌 캠페인 '언퀘스처너블리 굿 테이스트(Unquestionably Good Taste)' 론칭 행사에서 저널리스트, 인플루언서, 업계 관계자들과 함께했다.

이날 저녁 행사는 패틴슨이 세 가지 대조적인 캐릭터를 연기하는 파리를 배경으로 한 브레이디 코베이(Brady Corbet) 감독의 캠페인 필름 상영으로 시작됐다. 이어진 영화 평론가 알리 플럼(Ali Plumb)이 진행한 무대 인터뷰에서는 패틴슨의 영화 속 역할 및 1664 글로벌 앰배서더로서의 활동에 대해 이야기했으며, 별도의 패널 토론에서는 레이븐 스미스(Raven Smith), 리키 호(Rickie Ho), 패트리샤 브라이트(Patricia Bright)가 현대적인 취향과 문화에 대한 아이디어를 논의했다.

Robert Pattinson at the launch of 1664’s “Unquestionably Good Taste” campaign

타운 홀 스페이스(Town Hall Spaces)에서 열린 이 행사는 영국 및 해외 시장의 미디어와 크리에이티브 인재들을 한데 모아 1664 블랑(1664 Blanc)을 프리미엄의 패션 지향적 맥주로 부각하는 영화, 토론, 제품 체험의 밤을 선사했다. 이 캠페인은 문화적 대화로 제시되어 관객들이 예술, 패션, 라이프스타일 전반에 걸쳐 취향이 어떻게 형성되고 표현되는지 생각해 볼 것을 제안했다.

로버트 패틴슨은 "1664에 끌린 것은 신선하고 강렬한 스타일과 유머 때문이다. 완전히 다른 정체성과 관점을 가진, 각자 자신이 옳다고 확신하는 캐릭터들을 연기하는 것이 즐거웠다. 취향은 정말 개인적인 것으로, 누구나 자신이 그것을 완전히 이해했다고 생각한다. 필름의 재미는 그 확신이 무너지는 과정을 지켜보고 굿 테이스트(Good Taste)가 얼마나 주관적인지 탐구하는 데 있다."

1664 소개

파란색 병과 상징적인 풍미. 1664 블랑은 시트러스 향과 은은한 스파이스가 어우러진 가볍고 상쾌한 프리미엄 프랑스 맥주다. 친구들과 함께하는 순간에 딱 맞는 선택이다. 자세한 내용은 @1664blanc을 방문해 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2948892/Robert_Pattinson.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2785634/5898127/1664_Logo.jpg

SOURCE 1664