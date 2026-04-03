ROBERT PATTINSON、1664の「UNQUESTIONABLY GOOD TASTE」のロンドン発表会に登場

ロンドン, 2026年4月3日 /PRNewswire/ -- Robert Pattinsonは、ジャーナリストやインフルエンサー、業界関係者らと共に、1664の新たなグローバルキャンペーン「Unquestionably Good Taste」の発表会に出席しました。

キャンペーンフィルム（Brady Corbet監督によるパリを舞台にした短編で、Pattinsonが3人の対照的なキャラクターを演じている）の上映で幕を開けたこの日の夜は、映画評論家のAli Plumbの司会で、Pattinsonがこのフィルムと1664のグローバルアンバサダーとしての役割についてステージ上でインタビューした後、Raven Smith、Rickie Ho、Patricia Brightの3人が、テイストと文化に関する現代の考え方についてパネル・ディスカッションを行いました。

Robert Pattinson at the launch of 1664’s “Unquestionably Good Taste” campaign

タウンホール・スペースで開催されたこのイベントには、英国内外のメディアやクリエイティブな才能が集まり、映画上映、ディスカッション、製品紹介を通じて、1664 Blancがプレミアムでファッション性の高いビールであることをアピールする一夜となりました。本キャンペーンは、文化的な対話として展開され、アート、ファッション、ライフスタイルにおいて、どのようにテイストが作られ、表現されるかを観客に問いかけました。

Robert Pattinsonは次のように述べています。「1664に本当に惹かれたのは、爽やかで力強いスタイルとユーモアのセンスでした。全く異なるアイデンティティと視点を持ち、それぞれが正しいと確信しているキャラクターを楽しんで演じました。テイストというのは本当に人それぞれで、誰もが自分こそ正解を見つけたと思っているものです。この映画の面白さは、その確信が解き明かされ、「Good Taste」がいかに主観的なものであるかを探求することにあります。」

1664について

青色のボトルと、象徴的な味わい。1664 Blancは、ほのかな柑橘類と繊細なスパイスのタッチを持つ、軽やかで爽やかなフランスのプレミアムビールです。友人とのひとときに最適です。詳しくは@1664blancをご覧ください。

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ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2785634/5898127/1664_Logo.jpg

SOURCE 1664