ROBERT PATTINSON 領銜 1664「UNQUESTIONABLY GOOD TASTE」（非凡品味毋庸置疑）倫敦發佈會
新聞提供者1664
03 4月, 2026, 15:48 CST
倫敦2026年4月3日 /美通社/ -- Robert Pattinson 聯同記者、 網紅及業界嘉賓，參與 1664 煥新全球宣傳活動 「Unquestionably Good Taste」（非凡品味毋庸置疑） 的發佈會。
晚會先放映宣傳影片，此部以巴黎為背景的短片由 Brady Corbet 執導，Pattinson 在片中飾演三個反差極大的角色。接着由電影評論人 Ali Plumb 在台上訪問 Pattinson，談及他在電影中的角色以及作為 1664 Global 品牌大使的工作；另設一場座談會，嘉賓包括 Raven Smith、Rickie Ho 和 Patricia Bright，一起探討當代對品味及文化的理解。
活動在 Town Hall Spaces 舉辦，雲集英國及國際市場的媒體和創意精英，整晚圍繞電影、思辨及產品體驗，充分展示 1664 Blanc 作為緊貼時尚的優質高級啤酒形象。 整個宣傳活動猶如一場文化對談，引領觀眾反思：品味如何在藝術、時尚與生活風格之間形成和流露。
Robert Pattinson 說：「真正令我愛上 1664 的，是那種清新而強烈的風格及幽默感。 我很享受演繹一些身份與觀點截然不同的角色，而每個角色都深信自己是對的。 品味這回事，極其個人——人人都自以為已經參透。 這部電影的有趣之處，就是看着那份自信逐漸崩解，從中體會『好品味』其實有多主觀。」
關於 1664
藍色的瓶身，標誌性風味。 1664 Blanc 是輕盈爽口的優質法國啤酒，帶有柑橘清香及細緻香料氣息。 與友相聚，正好暢飲。 如欲了解詳情，請瀏覽 @1664blanc
SOURCE 1664
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