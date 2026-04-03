ROBERT PATTINSON 領銜 1664「UNQUESTIONABLY GOOD TASTE」（非凡品味毋庸置疑）倫敦發佈會

活動在 Town Hall Spaces 舉辦，雲集英國及國際市場的媒體和創意精英，整晚圍繞電影、思辨及產品體驗，充分展示 1664 Blanc 作為緊貼時尚的優質高級啤酒形象。 整個宣傳活動猶如一場文化對談，引領觀眾反思：品味如何在藝術、時尚與生活風格之間形成和流露。

Robert Pattinson 說：「真正令我愛上 1664 的，是那種清新而強烈的風格及幽默感。 我很享受演繹一些身份與觀點截然不同的角色，而每個角色都深信自己是對的。 品味這回事，極其個人——人人都自以為已經參透。 這部電影的有趣之處，就是看着那份自信逐漸崩解，從中體會『好品味』其實有多主觀。」

關於 1664

藍色的瓶身，標誌性風味。 1664 Blanc 是輕盈爽口的優質法國啤酒，帶有柑橘清香及細緻香料氣息。 與友相聚，正好暢飲。 如欲了解詳情，請瀏覽 @1664blanc

SOURCE 1664