ROBERT PATTINSON ENCABEZA EL LANZAMIENTO EN LONDRES DE "INDISCUTIBLE BUEN GUSTO" DE 1664

LONDRES, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Robert Pattinson se unió a periodistas, personas influyentes e invitados de la industria para el lanzamiento de la nueva campaña global de 1664, "Incuestionablemente buen gusto".

Robert Pattinson en el lanzamiento de la campaña "Incuestionablemente buen gusto" de 1664

La velada se inauguró con una proyección de la película de la campaña, un cortometraje ambientado en París dirigido por Brady Corbet en el que Pattinson interpreta a tres personajes contrastantes, seguida de una entrevista en el escenario presentada por el crítico de cine Ali Plumb, con Pattinson sobre su papel en la película y como embajador de 1664 Global, y un panel de discusión separado con Raven Smith, Rickie Ho y Patricia Bright sobre ideas contemporáneas de gusto y cultura.

El evento, que se celebró en Town Hall Spaces, reunió a medios de comunicación y talentos creativos del Reino Unido y de los mercados internacionales para una noche de cine, debate y momentos de productos que mostraron la posición de 1664 Blanc como una cerveza premium y alineada con la moda. La campaña se presentó como una conversación cultural, invitando al público a considerar cómo se hace y se expresa el gusto en el arte, la moda y el estilo de vida.

Robert Pattinson dijo: "Lo que realmente me atrajo de 1664 fue el refrescante y fuerte sentido del estilo y el humor. Disfruté interpretando personajes con identidades y puntos de vista completamente diferentes, cada uno convencido de que tenía razón. El gusto es algo tan personal que todos piensan que lo han descifrado. Lo divertido de la película es ver cómo se desenreda esa certeza y explorar cuán subjetivo es realmente el buen gusto ".

Acerca de 1664

Azul en botella e icónico en sabor. 1664 Blanc es una bière française premium ligera y refrescante con un toque cítrico y un toque delicado de especias. Perfecto para momentos con amigos. Para más información, visite @1664blanc

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FUENTE 1664