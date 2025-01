ROE Visual se muda para nova sede em Shenzhen

SHENZHEN, China, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A ROE Visual tem o prazer de anunciar a mudança de sua produção e sede para uma nova instalação de última geração em Pingshan, um dos principais centros de produção de Shenzhen. Esse movimento estratégico consolida todas as operações, incluindo vendas, produção e P&D, sob o mesmo teto, aumentando a eficiência e ressaltando o notável crescimento e o compromisso da empresa com a excelência.

A nova instalação, localizada em um parque industrial dedicado, possui uma área de produção 20% maior do que o local anterior de Daya Bay, com o dobro do espaço de oficina livre de poeira. As linhas de produção atualizadas são projetadas para eficiência e precisão, incluindo processos parcialmente automatizados, linhas SMT especializadas e sistemas de monitoramento de produção em tempo real. Esses desenvolvimentos permitem tempos de resposta mais rápidos, qualidade consistente do produto e soluções de fabricação personalizadas.

A nova sede possui dois showrooms impressionantes—um showroom principal e um showroom de instalação fixa dedicado—oferecendo aos clientes um espaço imersivo para explorar as soluções de LED de ponta da ROE Visual. Esses espaços exibem produtos de alto desempenho e as mais recentes inovações em diversos mercados.

A sustentabilidade foi um foco importante no projeto da nova instalação. Os painéis solares geram aproximadamente 600.000 kWh anualmente, reduzindo significativamente a pegada de carbono do edifício. A instalação inclui sistemas avançados de tratamento de exaustão, ventilação aprimorada e processos colaborativos de gerenciamento de resíduos para lidar com resíduos domésticos, industriais e perigosos. Grande parte do mobiliário foi reaproveitado para promover a eficiência de recursos e responsabilidade ambiental.

"A inauguração da nova sede da ROE Visual é uma prova da nossa busca incansável pela excelência e do crescimento notável que alcançamos nos últimos 18 anos", afirmou Jason Lu, gerente geral da ROE Visual. "Esta mudança representa um marco significativo, refletindo a dedicação de nossa equipe, a confiança de nossos parceiros e o apoio de nossos clientes. Essa realocação estratégica fortalece nossa capacidade de fornecer serviços profissionais, aprimorar o controle de qualidade e garantir a confiabilidade de nossos produtos. Nossa nova instalação incorpora nosso compromisso com a inovação, sustentabilidade e colaboração. Estamos ansiosos para abraçar oportunidades futuras e estabelecer novos padrões no setor."

Este movimento marca um novo capítulo na história da ROE Visual, reforçando sua posição como líder global em soluções de displays de LED.

Sobre a ROE Visual:

A ROE Visual fornece soluções de display de LED de ponta que capacita as mentes criativas, designers e profissionais técnicos em todo o mundo a dar vida às suas visões. Com sede na China e uma rede robusta de escritórios regionais, a ROE Visual fornece conhecimento especializado, serviço personalizado e suporte global abrangente. Para mais informações, acesse www.roevisual.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593532/New_Chapter_New_Heights_PR.jpg

FONTE ROE Visual