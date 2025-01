ROE Visual déplace son siège à Shenzhen

SHENZHEN, Chine, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- ROE Visual a le plaisir d'annoncer la relocalisation de sa fabrication et de son siège social dans une nouvelle installation ultramoderne à Pingshan, l'un des principaux centres de fabrication de Shenzhen. Cette décision stratégique permet de regrouper toutes les opérations, y compris les ventes, la production et la R&D, sous un même toit, ce qui améliore l'efficacité et souligne la croissance remarquable de l'entreprise et son engagement en faveur de l'excellence.

Située dans un parc industriel spécialisé, la nouvelle installation dispose d'une zone de fabrication 20 % plus grande que l'ancien site de Daya Bay, avec deux fois plus d'espace d'atelier sans poussière. Les lignes de production modernisées sont conçues pour être efficaces et précises, et comprennent des processus partiellement automatisés, des lignes SMT spécialisées et des systèmes de contrôle de la production en temps réel. Ces avancées permettent des délais d'exécution raccourcis, une qualité de produit constante et des solutions de fabrication sur mesure.

Le nouveau siège comprend deux salles d'exposition impressionnantes - une salle d'exposition principale et une salle d'exposition dédiée aux installations fixes - pour offrir aux clients un espace immersif afin de découvrir les solutions LED de pointe de ROE Visual. Ces espaces présentent les produits les plus performants et les dernières innovations sur divers marchés.

La durabilité a été au cœur de la conception de la nouvelle installation. Les panneaux solaires produisent environ 600 000 kWh par an, ce qui réduit considérablement l'empreinte carbone du bâtiment. L'installation comprend des systèmes avancés de traitement des gaz d'échappement, une ventilation améliorée et des processus collaboratifs de gestion des déchets pour traiter les déchets ménagers, industriels et dangereux. Une grande partie du mobilier a été réutilisée afin de promouvoir l'efficacité des ressources et la responsabilité environnementale.

« L'ouverture du nouveau siège de ROE Visual témoigne de notre quête permanente d'excellence et de la croissance remarquable que nous avons générée au cours des 18 dernières années », déclare Jason Lu, directeur général de ROE Visual. « Cette relocalisation représente une étape importante, qui reflète le dévouement de notre équipe, la confiance de nos partenaires et le soutien de nos clients. Cette relocalisation stratégique renforce notre capacité à fournir des services professionnels, à améliorer le contrôle de la qualité et à garantir la fiabilité de nos produits. Notre nouvelle installation incarne notre engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la collaboration. Nous nous réjouissons à la perspective de saisir les opportunités futures et d'établir de nouvelles normes pour l'industrie ».

Ce déménagement marque un nouveau chapitre dans l'histoire de ROE Visual, renforçant sa position de chef de file mondial des solutions d'affichage LED.

À propos de ROE Visual :

ROE Visual fournit des solutions d'affichage LED de pointe qui permettent aux créatifs, aux concepteurs et aux professionnels techniques du monde entier de donner vie à leurs idées. Avec son siège en Chine et un solide réseau de bureaux régionaux, ROE Visual fournit des connaissances spécialisées, un service personnalisé et une assistance globale exhaustive. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.roevisual.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2593532/New_Chapter_New_Heights_PR.jpg