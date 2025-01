ROE Visual zieht in neuen Hauptsitz in Shenzhen um

SHENZHEN, China, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- ROE Visual freut sich, den Umzug seiner Fertigung und seines Hauptsitzes in eine neue, hochmoderne Anlage in Pingshan, einem der führenden Produktionszentren von Shenzhen, bekanntzugeben. Mit diesem strategischen Schritt werden alle Geschäftsbereiche, einschließlich Vertrieb, Fertigung und F&E, unter einem Dach zusammengefasst, was die Effizienz steigert und das bemerkenswerte Wachstum und das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen unterstreicht.

Der neue Standort, der sich in einem speziellen Industriepark befindet, verfügt über eine 20 % größere Produktionsfläche als der bisherige Standort in Daya Bay und bietet doppelt so viel staubfreie Werkstattfläche. Die modernisierten Fertigungslinien sind auf Effizienz und Präzision ausgelegt und umfassen teilautomatisierte Prozesse, spezielle SMT-Linien und Echtzeit-Produktionsüberwachungssysteme. Diese Fortschritte ermöglichen kürzere Durchsatzzeiten, gleichbleibende Produktqualität und maßgeschneiderte Fertigungslösungen.

Der neue Hauptsitz verfügt über zwei beeindruckende Ausstellungsräume, einen Hauptausstellungsraum und einen speziellen Ausstellungsraum für Festinstallationen, die den Kunden einen beeindruckenden Raum bieten, in dem sie die hochmodernen LED-Lösungen von ROE Visual erkunden können. In diesen Räumen werden leistungsstarke Produkte und die neuesten Innovationen für verschiedene Märkte präsentiert.

Bei der Gestaltung des neuen Standorts stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Die Solarpaneele erzeugen jährlich etwa 600.000 kWh, wodurch sich der CO2-Fußabdruck des Gebäudes erheblich verringert. Der Standort verfügt über fortschrittliche Abgasreinigungssysteme, eine verbesserte Belüftung und kooperative Abfallentsorgungsprozesse für Haushalts-, Industrie- und Sonderabfälle. Ein Großteil des Mobiliars wurde wiederverwendet, um die Ressourceneffizienz und das Umweltbewusstsein zu fördern.

„Die Eröffnung des neuen Hauptsitzes von ROE Visual ist ein Beweis für unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und das bemerkenswerte Wachstum, das wir in den letzten 18 Jahren erreicht haben", so Jason Lu, Hauptgeschäftsführer von ROE Visual. „Dieser Umzug ist ein wichtiger Meilenstein, der das Engagement unseres Teams, das Vertrauen unserer Partner und die Unterstützung unserer Kunden widerspiegelt. Diese strategische Verlagerung stärkt unsere Fähigkeit, professionelle Dienstleistungen zu erbringen, die Qualitätskontrolle zu verbessern und die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Unser neuer Standort verkörpert unser Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, künftige Chancen zu nutzen und neue Branchenstandards zu setzen."

Dieser Schritt kennzeichnet ein neues Kapitel in der Geschichte von ROE Visual und stärkt seine Position als weltweit führender Anbieter von LED-Display-Lösungen.

Informationen zu ROE Visual:

ROE Visual liefert innovative LED-Display-Lösungen, die es Kreativen, Designern und technischen Fachleuten auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Visionen zu verwirklichen. Mit dem Hauptsitz in China und einem robusten Netzwerk regionaler Niederlassungen bietet ROE Visual Expertenwissen, persönlichen Service und umfassenden globalen Support. Weitere Informationen finden Sie unter www.roevisual.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2593532/New_Chapter_New_Heights_PR.jpg