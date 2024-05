Ronaldo, Ronaldinho a Agüero si stěžují, že se Erling Haaland stal postavou ve hře Clash of Clans

Norská fotbalová superstar se má stát postavou barbarského krále ve hře Clash of Clans, jedné z nejpopulárnějších mobilních her na světě s více než dvěma miliardami stažení

Legendární fotbalisté však na svých sociálních sítích zveřejnili ironická videa, v nichž tvrdí, že hlavní roli měli dostat oni

Fanoušci Haalanda si hru mohou prohlédnout zde

HELSINKY, 17. května 2024 /PRNewswire/ -- Fotbalové legendy Ronaldo, Ronaldinho a Sergio Agüero se na internetu v žertu opřeli do hvězdného útočníka Erlinga Haalanda a vyjádřili frustraci nad jeho skvělou novou rolí ve videohře Clash of Clans od společnosti Supercell.

Norský útočník se stal slavnou postavou barbarského krále („Barbarian King") v populární mobilní hře, tito legendární fotbalisté z Brazílie a Argentiny však tvrdí, že smlouvu měli získat oni - jejich postavy by se do hry prý hodily lépe.

Ronaldo, Ronaldinho & Agüero call out Erling Haaland after he becomes Clash of Clans character

Ronaldo, trojnásobný nejlepší hráč FIFA a dvojnásobný držitel Zlatého míče, uvedl: „Nemůžu uvěřit, že do hry Clash of Clans vybrali Erlinga Haalanda. Já jsem přece Ronaldo První! Nikdo nedokáže prolomit obranu tak jako Ronaldo První."

Ronaldinho, jeho kolega z mistrovství světa a držitel Zlatého míče, se k němu připojil se slovy: „Vím, že v Clash of Clans už kouzelníka mají, ale já dokážu nohama kouzlit s míčem ještě lépe."

Sergio Agüero, legenda Premier League a argentinské reprezentace, nezůstal pozadu: „Dokážu všechno, co on, ať už jde o překonávání rekordů nebo hraní videoher. A do té hry se dostal on? To si děláte legraci!"

Všichni tři tvrdili, že tváří nové kampaně Clash of Clans, která po zapojení norské hvězdy zaznamenala prudký nárůst stahování, měli být oni. Nové partnerství nedávno Haaland a Clash of Clans představili v epickém filmovém traileru, doplněném o unikátní Haalandův soundtrack.

Erling Haaland v reakci na tyto komentáře uvedl: „Všichni tihle kluci jsou legendy a já bych je do svého klanu přijal hned."

Chcete-li si v Clash of Clans vyzkoušet událost věnovanou zapojení Haalanda, hru si můžete stáhnout zde.

O společnosti Supercell

Supercell je herní společnost se sídlem ve finských Helsinkách a pobočkami v San Franciscu, Soulu a Šanghaji. Od svého založení v roce 2010 uvedla společnost na světový trh pět herních titulů: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale a Brawl Stars. Cílem společnosti Supercell je vytvářet hry, které bude po celá léta hrát co nejvíce lidí a které jim zůstanou navždy v paměti.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=wqKCOE-LmWY