Роналду, Роналдиньо и Агуэро обратились к Э. Хааланду, ставшему персонажем Clash of Clans

Норвежский футболист-суперзвезда был объявлен «Королем варваров» в Clash of Clans, одной из самых популярных мобильных игр в мире с более чем двумя миллиардами загрузок

Но легендарные футболисты разместили в своих социальных каналах видео с ироничной реакцией, заявив, что главную роль следовало бы отдать им

Поклонники Хааланда могут посмотреть игру здесь

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Легенды футбола Роналду, Роналдиньо и Серхио Агуэро игриво критикуют звездного нападающего Эрлинга Хааланда в Интернете, выражая свое разочарование по поводу его крупной новой сделки с видеоигрой Clash of Clans от Supercell.

Норвежский форвард стал знаменитым «Королем варваров» в популярной мобильной игре, но легендарные бразильцы и аргентинец заявили, что сделка должна была достаться им — так как их персонажи подошли бы лучше.

Ronaldo, Ronaldinho & Agüero call out Erling Haaland after he becomes Clash of Clans character

Роналду, трехкратный игрок года по версии ФИФА и двукратный обладатель «Золотого мяча», сказал: «Не могу поверить, что они включили в Clash of Clans Эрлинга Хааланда. Я Роналду Первый! Никто не ломает оборону так, как Роналду Первый».

Роналдиньо, коллега по Кубку мира и обладатель Золотого мяча, присоединился к акции, сказав: «Я знаю, что в Clash of Clans уже есть волшебник, но я творю еще большие чудеса с мячом у моих ног».

А Серхио Агуэро, легенда Премьер-лиги и сборной Аргентины, сказал: «Что я ни сделаю, делает и он — бьет рекорды, играет в видеоигры. А теперь он в игре? Довольно!»

Все трое заявили, что они должны были стать лицом новой кампании Clash of Clans, в которой после привлечения норвежца наблюдается всплеск загрузок. Clash of Clans и Хааланд недавно начали новое сотрудничество с эпического трейлера в стиле фильма, дополненного посвященным Хааланду саундтреком.

Отвечая на комментарии, Эрлинг Хааланд сказал: «Эти ребята — легенды, и я бы в любой момент принял их в свой клан».

Чтобы принять участие в посвященном Хааланду событии в Clash of Clans, скачайте игру здесь.

О компании Supercell

Supercell — компания по разработке игр со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) и офисами в Сан-Франциско, Сеуле и Шанхае. С момента своего основания в 2010 году компания выпустила на мировой рынок пять игр: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale и Brawl Stars. Мечта Supercell — создавать игры, в которые годами будут играть как можно больше людей и которые запомнятся навсегда.



Видео - https://www.youtube.com/watch?v=wqKCOE-LmWY